Як ЄС може покарати Росію за масований удар по Києву: Каллас зробила рішучу заяву

Нові обмеження можуть бути спрямовані проти тих, хто безпосередньо забезпечує роботу військової машини агресора.

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ЄС може ввести нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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ЄС готує санкції за удари по Києву

Каллас закликає посилити військову допомогу Україні

Тиск на Росію зростатиме до її поразки

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Європейський Союз готовий жорстко відреагувати на черговий акт терору з боку Кремля. Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, реагуючи на масований обстріл Києва у ніч проти 2 липня, заявила про намір негайно ініціювати нові санкції проти Москви.

У своїй публікації в соцмережі Х очільниця європейської дипломатії чітко дала зрозуміти, що час для стурбованості вичерпано.

"Одних лише слів засудження недостатньо, щоб зупинити напади на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилений тиск на Москву можуть це зробити", - наголосила глава європейської дипломатії.

Нові обмеження будуть спрямовані проти тих, хто безпосередньо забезпечує роботу військової машини агресора. Каллас заявила, що вже сьогодні вона запропонує ввести санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс країни-агресора "у відповідь на удари".

Євросоюз планує діяти дзеркально до дій Кремля. Кая Каллас додала, що чим більше Москва нападає на мирних жителів, тим більше санкцій має бути введено. Захід не зменшить обертів, допоки агресор не зупиниться.

"Ми будемо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", - запевнила вона.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Комбінована атака на Київ 2 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Зруйновано житлові будинки, є ушкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

За останніми даними, у Києві 85 осіб постраждали внаслідок нічної атаки ворога. Також відомо про 20 загиблих.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару був Київ. Сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.

Крім того, наслідки ворожої атаки відчутні в п’яти районах Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

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Про персону: Кая Каллас Кая Каллас - естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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