Розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ: у Le Monde розкрили деталі

Олексій Тесля
25 травня 2026, 19:09оновлено 25 травня, 19:51
Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку ударів з боку РФ ще за кілька днів до їхнього початку.
Росія погрожує новими масованими ударами

Головне:

  • Розвідка отримує інформацію про підготовку ударів РФ ще за кілька днів
  • Організація атак вимагає тривалої підготовки та складної координації

Російські війська продовжують проводити масштабні комбіновані атаки на території України із застосуванням ракет і безпілотників.

Як повідомляє Le Monde, українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

За даними видання, організація подібних атак вимагає тривалої підготовки та складної координації різних підрозділів. В операціях одночасно беруть участь стратегічна авіація, кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, розрахунки ракетних військ, оператори дронів, а також підрозділи, відповідальні за запуск балістичних ракет.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив журналістам, що під час недавніх масованих атак Росія задіяла десятки тисяч військовослужбовців. Він зазначив, що підготовку до ударів часто вдається помітити заздалегідь за активністю стратегічної авіації.

"Їм необхідно заздалегідь підготувати озброєння до операції: доставити крилаті ракети, оснастити літаки, перекинути їх з постійних аеродромів на кілька діючих майданчиків. Такі процеси займають багато часу — від кількох годин до кількох діб", — пояснив Ігнат.

Український фахівець з протиповітряної оборони на ім'я Руслан розповів, що про масштабну атаку 14 травня українська сторона знала майже за тиждень.

"У міру наближення дати картина ставала дедалі зрозумілішою — фіксувалося переміщення кораблів, підводних човнів та авіації. А приблизно за три години до удару ми вже розуміли кількість і типи озброєння, які будуть використані", — зазначив він.

Видання також звертає увагу на зростання російських виробничих потужностей у сфері озброєнь. За інформацією журналістів, підприємства в Єлабузі та Іжевську щодня випускають близько 130 ударних безпілотників і приблизно стільки ж фальшивих цілей. З урахуванням інтенсивності запусків Росії потрібно близько тижня, щоб накопичити кілька сотень дронів для однієї великої атаки.

Крім того, як стверджує Le Monde, російська промисловість щодня виробляє ракети різних типів, включаючи "Калібр", Х-101 та "Іскандер".

Удар РФ по Україні: що кажуть у ЗСУ

Під час нічної атаки 24 травня російські війська, імовірно, використовували балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орєшнік" для удару по території Київської області. Метою атаки став район Білої Церкви. Інформацію про застосування цієї ракети підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, запуск було здійснено з полігону Капустін Яр, розташованого на території Росії. Під час польоту ракета розділилася на кілька бойових частин.

У соціальних мережах також з'явилися кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано падіння окремих елементів бойової частини над одним із районів міста. На відео видно, як у повітрі розходяться кілька касет із суббоєприпасами.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Раніше радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, що росіяни запустили ядерну ракету "Орєшнік" без ядерної боєголовки по Білоцерківщині, щоб налякати українців і світ.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 і 9 поверхами.

Про джерело: Le Monde

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

