Путін і Кадиров можуть втратити владу до кінця року: нові прогнози з ринків США

На американських ринках різко змінилися вірогідності.

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Ймовірно, статистику на ринках змінили інсайдери / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/RKadyrov_95

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Ставки на усунення Кадирова на ринках передбачень перевищили 50%

Обсяги торгів на відхід Путіна від влади зросли у десятки разів

Втрата кремлівським диктатором Володимиром Путіним та главою Чечні Рамзаном Кадировим влади останнім часом більш активно обговорюється експертами.

Тепер на американських ринках передбачень раптово почали зростати вірогідності втрати Путіним та Кадировим своїх постів до кінця 2026 року. Про це повідомив український блогер та волонтер Ігор Лаченков.

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Рамзан Кадиров / Інфографіка: Главред

Зміни на ринках передбачень щодо Путіна / фото: t.me/lachentyt

30 червня ставки на главу Чечні зросли в моменті до 59%, а на російського диктатора обсяги торгів склали майже 12 мільйонів доларів, що в десятки разів більше, ніж раніше.

Зміни на ринках передбачень щодо Кадирова / фото: t.me/lachentyt

"На таких ринках часто торгують інсайдери, як-от американський оперативник групи захоплення під час підготовки до операції сам поставив на викрадення Мадуро, коли дізнався про це. Також раніше повідомляли про хворобу нирок у Кадирова", - зауважив блогер.

Допис блогера про зміни на ринках передбачень / фото: скріншот

За якої умови Путіна можуть усунути від влади

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова нинішні дії президента РФ дедалі більше нагадують поведінку керівництва нацистської Німеччини у завершальний період Другої світової війни.

І диктатор розуміє, які наслідки для нього може мати припинення війни. Мова йде про ліквідацію Путіна, або передачу його під суд, який диктатор не переживе.

Усунення від влади Путіна і Кадирова - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що схвалити відставку Кадирова може тільки Володимир Путін, але відхід глави Чечні з посади без відповідного наступника може поставити під загрозу стабільність режиму російського диктатора.

Раніше повідомлялося, що чутки про пошук наступника Володимира Путіна та можливі змови всередині Кремля, які все частіше просочуються в медійний простір, не мають нічого спільного з реальною підготовкою до зміни влади в Росії.

Напередодні стало відомо, що основною внутрішньою загрозою для влади Володимира Путіна сьогодні стає сама чекістська система, яка раніше й забезпечила його прихід до вершини.

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Про персону: Ігор Лаченков Ігор Лаченков - український інфлюенсер, блогер, автор Telegram-каналу "Лачен пише" про війну в Україні, волонтер, пише Вікіпедія. 2022 року потрапив до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes Україна".

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