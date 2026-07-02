Путін різко посилив особисту охорону: ЗМІ розкрили, чого боїться диктатор

У Кремлі також запровадили суворіші протоколи безпеки.

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Путін переймається за свою безпеку / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

Путін учетверте посилив свою особисту охорону

Штат служби безпеки диктатора перевищив 800 осіб

Причиною є війна й внутрішні загрози

Російський диктатор Володимир Путін знову збільшує штат служби, яка відповідає за його особисту безпеку. Причиною є затяжна війна проти України та зростання внутрішніх викликів для Кремля. Про це пише видання The Telegraph.

Зазначається, що Путін збільшив кількість співробітників, відповідальних за його особисту охорону, до понад 800.

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"Це вже вчетверте, коли Путін віддає наказ про посилення охорони від моменту початку повномасштабного вторгнення до України", - підкреслює видання.

Крім того, від початку 2026 року, за оцінками європейських розвідувальних служб, було запроваджено суворіші протоколи безпеки через загрози з боку українських безпілотників та побоювання щодо можливого державного перевороту або замаху.

"Співробітникам, які працюють у безпосередній близькості від Путіна, заборонили користуватися мобільними телефонами чи іншими пристроями з доступом до Інтернету, а також громадським транспортом. У їхніх будинках також було встановлено системи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики не виключають, що посилення охорони диктатора під час війни може мати не лише практичне, а й політичне значення.

Зокрема, для російського керівництва демонстрація захищеності першої особи є способом показати стабільність влади та контроль над ситуацією.

"Збільшення структури, яка охороняє Путіна, відбувається на тлі атак по російській території, ударів по військових і паливних об’єктах, а також появи нових загроз для російської інфраструктури. Це змушує Кремль приділяти більше уваги захисту ключових центрів прийняття рішень", - додає видання.

Хоча російська влада традиційно пояснює розширення силових структур необхідністю забезпечення державної безпеки, критики Кремля припускають, що подібні кроки можуть бути ознакою зростання побоювань серед російського керівництва щодо внутрішніх ризиків.

Яким може бути сценарій усунення Путіна

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що у владних колах Кремля уже формується протистояння між прихильниками продовження війни та тими, хто зацікавлений у припиненні бойових дій.

За його словами, економічні труднощі можуть посилювати невдоволення серед бізнесу, оскільки компанії змушені працювати в умовах високої вартості грошей та обмежень, які створює політика Кремля.

"Якщо бізнес домовиться з генералами, вони усунуть і Путіна, і "партію війни", і всіх на світі, звинуватять їх в агресії та сядуть зі світовою спільнотою домовлятися з чистого аркуша. І вони погодяться на набагато більше компромісів, аби тільки все почати з нуля", - переконаний експерт.

Ймовірність заколоту проти Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше через побоювання щодо замахів російський диктатор Володимир Путін наказав своїм двом старшим дочкам та онукам переїхати до лісового палацового комплексу "Валдай", який ретельно охороняється.

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що рівень лояльності до Путіна знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну. І ця тенденція може бути довгостроковою.

Російський політолог Антон Єрьомін говорив, що основною внутрішньою загрозою для влади Володимира Путіна сьогодні стає сама чекістська система, яка раніше й забезпечила його прихід до вершини.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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