Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін різко посилив особисту охорону: ЗМІ розкрили, чого боїться диктатор

Марія Николишин
2 липня 2026, 10:51
google news Підпишіться
на нас в Google
У Кремлі також запровадили суворіші протоколи безпеки.
Путін різко посилив особисту охорону: ЗМІ розкрили, чого боїться диктатор
Путін переймається за свою безпеку / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

  • Путін учетверте посилив свою особисту охорону
  • Штат служби безпеки диктатора перевищив 800 осіб
  • Причиною є війна й внутрішні загрози

Російський диктатор Володимир Путін знову збільшує штат служби, яка відповідає за його особисту безпеку. Причиною є затяжна війна проти України та зростання внутрішніх викликів для Кремля. Про це пише видання The Telegraph.

Зазначається, що Путін збільшив кількість співробітників, відповідальних за його особисту охорону, до понад 800.

відео дня

"Це вже вчетверте, коли Путін віддає наказ про посилення охорони від моменту початку повномасштабного вторгнення до України", - підкреслює видання.

Крім того, від початку 2026 року, за оцінками європейських розвідувальних служб, було запроваджено суворіші протоколи безпеки через загрози з боку українських безпілотників та побоювання щодо можливого державного перевороту або замаху.

"Співробітникам, які працюють у безпосередній близькості від Путіна, заборонили користуватися мобільними телефонами чи іншими пристроями з доступом до Інтернету, а також громадським транспортом. У їхніх будинках також було встановлено системи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики не виключають, що посилення охорони диктатора під час війни може мати не лише практичне, а й політичне значення.

Зокрема, для російського керівництва демонстрація захищеності першої особи є способом показати стабільність влади та контроль над ситуацією.

"Збільшення структури, яка охороняє Путіна, відбувається на тлі атак по російській території, ударів по військових і паливних об’єктах, а також появи нових загроз для російської інфраструктури. Це змушує Кремль приділяти більше уваги захисту ключових центрів прийняття рішень", - додає видання.

Хоча російська влада традиційно пояснює розширення силових структур необхідністю забезпечення державної безпеки, критики Кремля припускають, що подібні кроки можуть бути ознакою зростання побоювань серед російського керівництва щодо внутрішніх ризиків.

Яким може бути сценарій усунення Путіна

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що у владних колах Кремля уже формується протистояння між прихильниками продовження війни та тими, хто зацікавлений у припиненні бойових дій.

За його словами, економічні труднощі можуть посилювати невдоволення серед бізнесу, оскільки компанії змушені працювати в умовах високої вартості грошей та обмежень, які створює політика Кремля.

"Якщо бізнес домовиться з генералами, вони усунуть і Путіна, і "партію війни", і всіх на світі, звинуватять їх в агресії та сядуть зі світовою спільнотою домовлятися з чистого аркуша. І вони погодяться на набагато більше компромісів, аби тільки все почати з нуля", - переконаний експерт.

Ймовірність заколоту проти Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше через побоювання щодо замахів російський диктатор Володимир Путін наказав своїм двом старшим дочкам та онукам переїхати до лісового палацового комплексу "Валдай", який ретельно охороняється.

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що рівень лояльності до Путіна знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну. І ця тенденція може бути довгостроковою.

Російський політолог Антон Єрьомін говорив, що основною внутрішньою загрозою для влади Володимира Путіна сьогодні стає сама чекістська система, яка раніше й забезпечила його прихід до вершини.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Володимир Путін
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський удар

Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський удар

11:15Україна
Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

11:01Україна
РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

09:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

Мухи розлетяться вмить: який популярний фрукт треба розрізати і покласти на підвіконня

Мухи розлетяться вмить: який популярний фрукт треба розрізати і покласти на підвіконня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини біля дзеркала за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини біля дзеркала за 19 с

Нові правила бронювання в Україні: що потрібно зробити до 10 серпня та хто в зоні ризику

Нові правила бронювання в Україні: що потрібно зробити до 10 серпня та хто в зоні ризику

Останні новини

11:41

Варена картопля вийде в рази смачнішою: що радять додати кухарі

11:28

Не тільки знак жалоби: чому на похорон вдягають чорний одяг

11:15

Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський ударФото

11:12

"Дістала своїм ниттям": Повалій намагається повернути будинок в Україні

11:02

Ефект вразить: що потрібно засипати в унітаз увечері, щоб вранці наліт зник сам

Операція по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – ЖдановОперація по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – Жданов
11:01

Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

10:55

Спека повернеться з новою силою: коли очікувати температурного удару в Україні

10:53

Чотири знаки зодіаку увійдуть в "еру злодіїв": до кінця літа їх не зупинити

10:51

Путін різко посилив особисту охорону: ЗМІ розкрили, чого боїться диктатор

Реклама
10:38

Крутіше омлету: рецепт шикарного сніданку з трьох яєць за 10 хвилин

10:10

Удар РФ знищив склад MOYO у Києві: як працюватиме мережа та чи доставлятимуть замовленняФотоВідео

10:08

"Сьогодні вижили": українські зірки емоційно висловилися щодо атаки на Київ

09:54

Використовують за призначенням одиниці: яка функція червоної крапки на сковорідці

09:43

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

09:37

Літній наступ РФ провалився: в ISW розкрили реальні темпи просування окупантів

09:36

Чотири влучні удари: Генштаб підтвердив атаку на НПЗ, склад БПЛА та важливий міст

09:06

Більшість додає постійно: з яким засобом не можна прати рушники

08:45

Удар по гіганту "Лукойла": у РФ палає один із найпотужніших НПЗ, що постачав паливо армії

08:31

Удар по Києву: ворог застосував одну з найскладніших тактик за весь час війни

07:38

РФ завдала ударів дронами та ракетами по Київщині: є "влучання" у п’яти районах та поранені

Реклама
06:45

Масований удар РФ по Києву: кількість жертв постійно зростає - свіжі даніФотоВідео

06:01

Як позбутись від кротів на ділянці – єдиний спосіб, який реально допомагаєВідео

05:30

Армія РФ у Криму приречена на розгром: Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу

05:11

Навіщо французи натирають вікна крейдою у спеку: хитрий лайфхак, який дійсно працює

04:28

Три знаки зодіаку увірвуться в еру тотального везіння - хто зірве джекпот

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 21 с

03:30

Як гуляти з собакою в спеку: експерт назвала поширену помилку

03:03

Загубили сережку: що означає ця втрата прикраси для особистого життя

02:30

Чотири знаки зодіаку отримають шанс почати все з чистого аркуша – хто вони

02:15

Потужні вибухи один за одним: РФ б’є по Києву балістикою та "Цирконами", деталі

01:51

Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

01:19

Огірки будуть плодоносити до холодів: простий секрет без "чарівних" засобівВідео

01 липня, середа
23:49

"Тушки" вже в повітрі: Росія готує масовану атаку, коли очікувати пуски ракет

23:23

Кейт Міддлтон благає Вільяма зробити це разом із рідним братом: чого вона хоче

23:22

Улюбленці зірок у липні: які знаки зодіаку отримають шанс змінити життя

23:12

Градуси мають значення: експерти розкрили, як налаштувати холодильник у спеку

23:05

РФ атакує Київ реактивними дронами, лунають вибухи – що відомо

22:56

Чи можна змивати кавову гущу в раковину: чому такий лайфхак обернеться ремонтом

22:15

"Російська влада намагається приховати": що відбувається після ударів по Москві

22:14

Магніт для удачі: яке жіноче ім'я приносить щастя та успіх у житті

Реклама
22:13

Популярний американський актор повідомив про невиліковний діагноз

22:06

"Питання Путіна" стає ключовим: у ЦПД оцінили три сценарії розвитку війни

21:45

Томати гинуть у спеку через одну помилку: що зробити, щоб зібрати великий урожайВідео

21:33

Як доглядати за городом у липні: що зробити, аби овочі росли швидше

21:08

Як швидко охолодити авто у спеку: майже всі водії роблять одну помилкуВідео

20:26

Таємниця Камелота: що пов’язує лицарів Артура із давніми воїнами з УкраїниВідео

20:21

На Контрактовій пройдуть зйомки трьох нових випусків "Караоке на майдані": чого чекати глядачам новини компанії

20:08

Від накипу не залишиться й сліду: що потрібно регулярно заливати в чайникВідео

19:43

Росія готує масований удар по Україні – Зеленський попередив про нову загрозу

19:38

Де не варто тримати крупи на кухні — причини появи жучків і цвілі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти