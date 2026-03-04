РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

Наразі наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-zheleznuyu-dorogu-v-odesskoy-oblasti-est-ranenye-dvoe-iz-nih-deti-10746005.html Посилання скопійоване

Удар по залізничній інфраструктурі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

Росіяни завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Одещині

Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю

Наразі кількість постраждалих зросла до чотирьох людей

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він наголосив, що внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

відео дня

"Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються", - йдеться у повідомленні.

Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей.

"Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - підкреслив він.

Росія готує новий масований удар

Моніторингові канали повідомляли, що російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроновий удар по Україні.

Зазначається, що масована атака може відбутись в найближчі 48 годин.

"Серед пріоритетних цілей - обʼєкти водопостачання та енергетики у столиці та Київській області, а також обʼєкти енергетики в центральній частині України. Не виключено, що удар буде спрямовано і на обʼєкти інфраструктури на заході України", – кажуть монітори.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці, 4 березня, російські окупаційні війська атакували Шахедами один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що РФ почала застосовувати нову тактику ударів "Шахедами". Дрони летять на гранично малих висотах.

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про нову російську крилату ракету під назвою "Изделие-30", яку РФ вже застосовувала проти України.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред