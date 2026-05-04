'Принципова відмінність': якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

Політик пояснив, на які зміни під час керування Мадяра може розраховувати Україна.

Україна ще не побачила остаточну позицію Угорщини

Що сказав Власюк:

Позиція Орбана і Мадяра суттєво відрізняється

Предметно Україна побачить політику Угорщини щодо санкцій проти РФ під час консультацій

Європейський Союз готує 21 пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Під час його прийняття важливою для України буде зокрема й позиція нового прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра.

Чи є сигнали про те, що позиція нового керівництва Угорщини відрізняється від політики, яку проводив Орбан, в інтерв'ю Главреду розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"По-перше, я впевнений, що там є абсолютно принципова відмінність між проросійською позицією Орбана і набагато проєвропейськішою і водночас проугорською позицією нового уряду", - зауважив він.

Також Власюк наголосив, що не вірить в лобіювання інтересів Російської Федерації в Європейському Союзі будь-ким з розсудливих політиків.

Також варто зауважити, що основні консультації з новим урядом Угорщини з боку Брюсселя продовжуватимуться після того, як цей уряд буде сформовано. Тобто мова йде про початок-середину травня.

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією ЗМІ, російська влада разом із представниками США, ймовірно, шукають можливі варіанти пом’якшення санкцій проти РФ.

Раніше Володимир Зеленський підписав укази про нові санкційні пакети проти Росії. Обмеження запроваджені щодо осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також суден російського "тіньового флоту".

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував ЄС стягувати мита з російських товарів, зокрема зі сталі та добрив, а отримані кошти спрямовувати на відновлення України.

Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права. У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі. У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером. У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві. З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції. Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту. У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року. У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України. З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

