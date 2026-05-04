Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

Анна Косик
4 травня 2026, 15:13
Політик пояснив, на які зміни під час керування Мадяра може розраховувати Україна.
'Принципова відмінність': якою буде нова політика Угорщини щодо РФ
Україна ще не побачила остаточну позицію Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Власюк:

  • Позиція Орбана і Мадяра суттєво відрізняється
  • Предметно Україна побачить політику Угорщини щодо санкцій проти РФ під час консультацій

Європейський Союз готує 21 пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Під час його прийняття важливою для України буде зокрема й позиція нового прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра.

Чи є сигнали про те, що позиція нового керівництва Угорщини відрізняється від політики, яку проводив Орбан, в інтерв'ю Главреду розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

відео дня

"По-перше, я впевнений, що там є абсолютно принципова відмінність між проросійською позицією Орбана і набагато проєвропейськішою і водночас проугорською позицією нового уряду", - зауважив він.

Також Власюк наголосив, що не вірить в лобіювання інтересів Російської Федерації в Європейському Союзі будь-ким з розсудливих політиків.

Також варто зауважити, що основні консультації з новим урядом Угорщини з боку Брюсселя продовжуватимуться після того, як цей уряд буде сформовано. Тобто мова йде про початок-середину травня.

Дивіться відео інтервʼю Владислава Власюка Главреду:

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією ЗМІ, російська влада разом із представниками США, ймовірно, шукають можливі варіанти пом’якшення санкцій проти РФ.

Раніше Володимир Зеленський підписав укази про нові санкційні пакети проти Росії. Обмеження запроваджені щодо осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також суден російського "тіньового флоту".

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував ЄС стягувати мита з російських товарів, зокрема зі сталі та добрив, а отримані кошти спрямовувати на відновлення України.

Інші новини:

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Угорщина санкції проти Росії санкції Євросоюзу Петер Мадяр Владислав Власюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:21Світ
Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

16:08Економіка
25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

Останні новини

16:22

"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

16:21

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:08

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

15:54

Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

15:19

Залишати ввімкненими не можна: експерти назвали найнебезпечніші побутові прилади

Росію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄСРосію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄС
15:13

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

14:59

Три знаки зодіаку переживуть переломний етап: доля готує сюрпризи

14:38

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:17

Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

Реклама
14:16

Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

14:04

Гороскоп на завтра, 5 травня: Стрільцям - суперечки, Водоліям - прибуток

13:58

На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

13:51

Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

13:45

"Це більше, ніж дитяча мрія": ХАС про роль ведучого у "Караоке на майдані"

13:22

Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

13:20

Денисенко разом із коханим виїхала з України: "Кожен день як останній"

12:48

"Починається новий розділ": Настя Каменських вперше вийшла на зв'язок після розлучення

12:46

Фантастично смачна випічка з дитинства: рецепт трубочок з двох інгредієнтів

12:35

Нечепура: Кіркоров жорстко розкритикував Лорак через неохайну дочку СофіюВідео

12:34

Вибухи в Москві, паніка в Кремлі та параноя Путіна: на РФ чекає найтривожніший парад з 2022 року

Реклама
12:31

Коли в Україні відзначають День матері у 2026 році: точна дата та традиції свята

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 5 травня: Козлам — подолання, Півням — перепочинок

11:55

Як виглядає "Пакунок малюка" у 2026 році: вміст вразив батьків

11:40

"Українські дрони можуть пролетіти над парадом 9 травня": Зеленський пригрозив Росії

11:31

Чому 5 травня не можна залишати брудний посуд: яке церковне свято

11:12

alyona alyona віддає свій Instagram виховательці дитсадка

11:06

Багато загиблих і поранених: Росія завдала ракетного удару по Харківській області

11:04

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"Відео

10:53

Суворі заборони у свято 5 травня: що можна і не можна робити

10:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 травня (оновлюється)

10:30

Гірше цвітуть і дають слабкий урожай: де не варто садити помідориВідео

10:20

Франція проти "короткого шляху" вступу України до ЄС - деталі

10:18

Імплантація чи знімні конструкції: як зробити правильний вибір для відновлення зубного ряду новини компанії

10:10

"Ви програєте цю війну": Келлог передав несподіване послання Росії

10:01

Путін сидить у бункері й боїться удару від найвідданішого силовика: ЗМІ дізналися подробиці

09:58

"Поки тривають бойові дії": Ротару ухвалила важливе рішення

09:28

США залишають Європу без далекобійних ракет: FT попереджає про ризики безпеки

08:56

З 4 травня розпочинається нова епоха: 3 знаки зодіаку кардинально змінять своє життя

08:32

Лондон готується до важливого кроку: Британія виділить 90 млрд євро для України — FT

08:30

"Може статися щось важливе": Politico дізналася, що Європа очікує нападу РФ

Реклама
08:10

Війна дронів виходить на новий рівень: Копитько назвав вразливе місце РФПогляд

08:08

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:12

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

06:13

Не лише дзеркала: який подарунок на весілля може "вкоротити" вік шлюбу

05:55

"Під впливом алкоголю та речовин": над Брітні Спірс відбудеться суд

05:17

Більшість робить помилку: який трюк зробить шашлик справді соковитим і м'яким

04:41

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

03:33

Гроші, успіх або небезпека: значення зустрічі з котом за народними прикметами

02:19

Що відбувається після смерті: вчені вразили приголомшливим відкриттям

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти