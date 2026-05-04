'Маємо бути готовими': в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

В ДПСУ попередили про потенційні ризики використання Росією інфраструктури Білорусі для загострення ситуації на кордоні з Україною.

В ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі - що відомо

В ДПСУ відзначили активність з боку Білорусі

Росія може використати підготовлені Білоруссю логістичні маршрути та полігони

На території Білорусі фіксується певна активність, пов’язана з створенням логістичних маршрутів і підготовкою полігонів, що може вказувати на подальше посилення військової взаємодії з Росією. Про це в коментарі Новини.Live повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"І попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх там своїх сил чи підрозділів, які б могли загрожувати нашій країні, але в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, вона, звісно, може бути використана Росією", - попередив він. відео дня

Він наголосив, що підрозділи розвідок Міністерства оборони та ДПСУ уважно відстежують можливі зміни ситуації, зокрема переміщення російських військових формувань до Білорусі, які, за його словами, не залишаються без уваги.

"І в той же час ми маємо бути готовими до будь-яких подій, до будь-якого їх розвитку. І для цього ми маємо мати в першу чергу свої сильні оборонні позиції", - вказав він.

Демченко також зазначив, що білоруська сторона, підтримуючи Росію, намагається перекладати відповідальність за напруження на Україну або навіть країни Європи, подаючи це як загрозу для себе та обґрунтовуючи потребу у підтримці з боку РФ. На його думку, це є елементом інформаційного впливу та маніпуляцій, які й надалі спостерігаються з боку Білорусі.

"Наша задача – відбити будь-які спроби вторгнення, а тим паче протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію, особливо якщо будуть провокаційні дії безпосередньо поряд нашого кордону", - підсумував він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи реальна загроза наступу з Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, наразі загроза з боку Білорусі для України зводиться переважно до інформаційного тиску, а ознак підготовки до реальних наступальних дій не зафіксовано. Таку оцінку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За його словами, відсутні сформовані штурмові підрозділи, немає розгортання необхідної інфраструктури та належного забезпечення, тож поки що йдеться лише про заяви, а не про практичні кроки.

Водночас він підкреслив, що Україна діє відкрито, не приховує дані про дії противника, а навпаки — публічно демонструє докази та поширює їх через медіа.

"Тому, якщо мова піде не про інформаційні вкидання, а про реальну підготовку - наприклад, безпосереднє розгортання сил поблизу кордону - ми це точно будемо бачити і знати. Це вже не 2022 рік, ситуація істотно інша", - наголосив Ягун.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 травня з території Білорусі в повітряний простір України залетіла куля-ретранслятор, яку використовують для підсилення сигналу російських засобів ураження. Про це повідомляв речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Раніше президент Володимир Зеленський також звертав увагу на незвичну активність біля кордону з боку Білорусі.

Водночас, за оцінкою колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зосереджений на власній безпеці та досі уникає прямого втягнення армії у війну проти України, попри тиск з боку Кремля. Навіть у критичних умовах, на його думку, навряд чи вдасться змусити Мінськ розпочати повномасштабні бойові дії.

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

