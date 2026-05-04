Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

Юрій Берендій
4 травня 2026, 18:17
В ДПСУ попередили про потенційні ризики використання Росією інфраструктури Білорусі для загострення ситуації на кордоні з Україною.
'Маємо бути готовими': в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо
В ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони Білорусі

Про що йдеться у матеріалі:

  • В ДПСУ відзначили активність з боку Білорусі
  • Росія може використати підготовлені Білоруссю логістичні маршрути та полігони

На території Білорусі фіксується певна активність, пов’язана з створенням логістичних маршрутів і підготовкою полігонів, що може вказувати на подальше посилення військової взаємодії з Росією. Про це в коментарі Новини.Live повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"І попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх там своїх сил чи підрозділів, які б могли загрожувати нашій країні, але в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, вона, звісно, може бути використана Росією", - попередив він.

відео дня

Він наголосив, що підрозділи розвідок Міністерства оборони та ДПСУ уважно відстежують можливі зміни ситуації, зокрема переміщення російських військових формувань до Білорусі, які, за його словами, не залишаються без уваги.

"І в той же час ми маємо бути готовими до будь-яких подій, до будь-якого їх розвитку. І для цього ми маємо мати в першу чергу свої сильні оборонні позиції", - вказав він.

Демченко також зазначив, що білоруська сторона, підтримуючи Росію, намагається перекладати відповідальність за напруження на Україну або навіть країни Європи, подаючи це як загрозу для себе та обґрунтовуючи потребу у підтримці з боку РФ. На його думку, це є елементом інформаційного впливу та маніпуляцій, які й надалі спостерігаються з боку Білорусі.

"Наша задача – відбити будь-які спроби вторгнення, а тим паче протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію, особливо якщо будуть провокаційні дії безпосередньо поряд нашого кордону", - підсумував він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи реальна загроза наступу з Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, наразі загроза з боку Білорусі для України зводиться переважно до інформаційного тиску, а ознак підготовки до реальних наступальних дій не зафіксовано. Таку оцінку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За його словами, відсутні сформовані штурмові підрозділи, немає розгортання необхідної інфраструктури та належного забезпечення, тож поки що йдеться лише про заяви, а не про практичні кроки.

Водночас він підкреслив, що Україна діє відкрито, не приховує дані про дії противника, а навпаки — публічно демонструє докази та поширює їх через медіа.

"Тому, якщо мова піде не про інформаційні вкидання, а про реальну підготовку - наприклад, безпосереднє розгортання сил поблизу кордону - ми це точно будемо бачити і знати. Це вже не 2022 рік, ситуація істотно інша", - наголосив Ягун.

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 травня з території Білорусі в повітряний простір України залетіла куля-ретранслятор, яку використовують для підсилення сигналу російських засобів ураження. Про це повідомляв речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Раніше президент Володимир Зеленський також звертав увагу на незвичну активність біля кордону з боку Білорусі.

Водночас, за оцінкою колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зосереджений на власній безпеці та досі уникає прямого втягнення армії у війну проти України, попри тиск з боку Кремля. Навіть у критичних умовах, на його думку, навряд чи вдасться змусити Мінськ розпочати повномасштабні бойові дії.

Інші новини:

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь новини України новини Білорусі вторгнення Білорусі в Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

18:40Україна
Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

18:19Політика
"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

18:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Дружні сходи моркви за кілька днів: домашній метод, що стимулює насіння

Дружні сходи моркви за кілька днів: домашній метод, що стимулює насіння

Останні новини

18:40

В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

18:37

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

18:20

Більше ніж спадкоємиця: куди витрачала мільйони найбагатша донька Роксолани

18:19

Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

18:18

Рідкісні, але красиві імена: як назвати хлопчика і дівчинку у 2026 році

Росію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄСРосію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄС
18:17

"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

17:54

Спека до +29 накриє Львівщину, а за нею грози: коли очікувати похолодання

17:38

Україну розігріє майже до +30: синоптики назвали дату похолодання

17:32

Вперше офіційний транслятор в Україні: Київстар ТБ покаже бій Усика проти Верхувена – 23 травня

Реклама
17:23

Житомирщину прогріє до + 28 градусів, однак радіти рано: коли погода різко зміниться

17:20

Виведення тисяч військових США з Європи: Трамп надіслав сигнал Путіну, чого чекати

17:11

"Заридала як білуга": наречена Квіткова вперше розповіла про весілля

16:33

Чи справді поява жаби на порозі віщує смерть - священник розкрив правдуВідео

16:22

"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

16:21

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:08

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

15:54

Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

15:19

Залишати ввімкненими не можна: експерти назвали найнебезпечніші побутові прилади

15:13

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

14:59

Три знаки зодіаку переживуть переломний етап: доля готує сюрпризи

Реклама
14:38

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:17

Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

14:16

Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

14:04

Гороскоп на завтра, 5 травня: Стрільцям - суперечки, Водоліям - прибуток

13:58

На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

13:51

Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

13:45

"Це більше, ніж дитяча мрія": ХАС про роль ведучого у "Караоке на майдані"

13:22

Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

13:20

Денисенко разом із коханим виїхала з України: "Кожен день як останній"

12:48

"Починається новий розділ": Настя Каменських вперше вийшла на зв'язок після розлучення

12:46

Фантастично смачна випічка з дитинства: рецепт трубочок з двох інгредієнтів

12:35

Нечепура: Кіркоров жорстко розкритикував Лорак через неохайну дочку СофіюВідео

12:34

Вибухи в Москві, паніка в Кремлі та параноя Путіна: на РФ чекає найтривожніший парад з 2022 року

12:31

Коли в Україні відзначають День матері у 2026 році: точна дата та традиції свята

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 5 травня: Козлам — подолання, Півням — перепочинок

11:55

Як виглядає "Пакунок малюка" у 2026 році: вміст вразив батьків

11:40

"Українські дрони можуть пролетіти над парадом 9 травня": Зеленський пригрозив Росії

11:31

Чому 5 травня не можна залишати брудний посуд: яке церковне свято

11:12

alyona alyona віддає свій Instagram виховательці дитсадка

11:06

Багато загиблих і поранених: Росія завдала ракетного удару по Харківській області

Реклама
11:04

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"Відео

10:53

Суворі заборони у свято 5 травня: що можна і не можна робити

10:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 травня (оновлюється)

10:30

Гірше цвітуть і дають слабкий урожай: де не варто садити помідориВідео

10:20

Франція проти "короткого шляху" вступу України до ЄС - деталі

10:18

Імплантація чи знімні конструкції: як зробити правильний вибір для відновлення зубного ряду новини компанії

10:10

"Ви програєте цю війну": Келлог передав несподіване послання Росії

10:01

Путін сидить у бункері й боїться удару від найвідданішого силовика: ЗМІ дізналися подробиці

09:58

"Поки тривають бойові дії": Ротару ухвалила важливе рішення

09:28

США залишають Європу без далекобійних ракет: FT попереджає про ризики безпеки

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти