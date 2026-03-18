РФ завдала удару по Одещині, спалахнула пожежа на важливому об'єкті: що відомо

Після "прильоту" спалахнула пожежа. Роботу пожежників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Після удару дронів в Одеській області спалахнула пожежа

Коротко:

Росія атакувала Одеську область ударними дронами

Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та обладнання

На місці удару виникла пожежа

Вночі на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Пожежа, що виникла на місці, оперативно ліквідована рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків атаки", - написав Кіпер у Telegram.

Одеську область атакували дрони, виникла пожежа

У ДСНС уточнили, що минулої ночі в результаті "прильоту" постраждав об'єкт критичної інфраструктури з подальшим загорянням.

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Роботу пожежників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. На щастя, загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Одесі ніч минула під повітряною тривогою, проте надзвичайних подій не зафіксовано.

Як писав Главред, 17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області були пошкоджені об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Рано вранці 17 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Вранці 16 березня армія РФ атакувала Київ дронами — у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Росія створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні: що відомо Росія планує змінити тактику запуску крилатих ракет Х-101. Замість традиційних запусків зі стратегічних бомбардувальників, ворог готується запускати ці ракети з наземних пускових платформ. Російські інженери вже завершили розробку наземних пускових платформ для Х-101, які раніше були виключно авіаційними. Нова модифікація ракети вже отримала назву "Х-101П". Основна мета ворога — економія ресурсів стратегічних бомбардувальників. Моніторингові групи зазначають, що для українських сил ППО виявлення пусків ракет Х-101 з наземних установок стане дещо складнішим завданням, ніж класичний виліт бомбардувальників. Попри нову загрозу, фахівці зазначають, що це не є критичним фактором.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

