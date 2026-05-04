Україну розігріє майже до +30: синоптики назвали дату похолодання

Погода в Україні змінюється і вже найближчим часом регіони накриє справжня спека. Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 5 травня
У вівторок, 5 травня, на погода в Україні впливатиме антициклон. У цей день буде сухо у всіх регіонах. Погода буде сонячною.
"Денна температура повітря +23+27 градусів, на узбережжях +17+21 градус", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві 5 травня
У Києві 5 травня буде сонячно та тепло.
"Вдень близько +25 градусів. Така тепла ясна погода ще потриває", - пише Діденко.
Коли буде похолодання
В Україні до кінця тижня протримається ще дуже тепла та сонячна погода. Наприкінці тижня очікується повернення дощів.
"Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів - орієнтовно 9-10 травня", - каже Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, У понеділок, 4 травня, Житомирщина зустріне справжнє весняне тепло. У місті та по області очікується малохмарна погода без опадів. Про це свідчить свіжий прогноз Житомирського обласного центру з гідрометеорології.
Також У понеділок 4 травня, на Рівненщину завітає відчутне травневе потепління. Синоптики прогнозують безвітряну погоду без опадів.
Крім того, погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, а нинішнє довгоочікуване тепло протримається лише до середини наступного тижня. Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
