Україну розігріє майже до +30: синоптики назвали дату похолодання

Ангеліна Підвисоцька
4 травня 2026, 17:38
Погода в Україні найближчими днями буде теплою та сухою.
Прогноз погоди в Україні на 5 травня / Фото: pixabay.com

Погода в Україні змінюється і вже найближчим часом регіони накриє справжня спека. Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 5 травня

У вівторок, 5 травня, на погода в Україні впливатиме антициклон. У цей день буде сухо у всіх регіонах. Погода буде сонячною.

"Денна температура повітря +23+27 градусів, на узбережжях +17+21 градус", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві 5 травня

У Києві 5 травня буде сонячно та тепло.

"Вдень близько +25 градусів. Така тепла ясна погода ще потриває", - пише Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Коли буде похолодання

В Україні до кінця тижня протримається ще дуже тепла та сонячна погода. Наприкінці тижня очікується повернення дощів.

"Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів - орієнтовно 9-10 травня", - каже Діденко.

Як повідомляв Главред, У понеділок, 4 травня, Житомирщина зустріне справжнє весняне тепло. У місті та по області очікується малохмарна погода без опадів. Про це свідчить свіжий прогноз Житомирського обласного центру з гідрометеорології.

Також У понеділок 4 травня, на Рівненщину завітає відчутне травневе потепління. Синоптики прогнозують безвітряну погоду без опадів.

Крім того, погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, а нинішнє довгоочікуване тепло протримається лише до середини наступного тижня. Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

