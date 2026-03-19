Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

Юрій Берендій
19 березня 2026, 20:07
Росія готує новий масований удар по Україні, який може бути спрямований насамперед на ключову інфраструктуру та великі міста, вказують монітори.
РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю
РФ готує новий масований удар - монітори назвали ймовірні цілі

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ новий масований удар по Україні
  • Названо ймовірні цілі атаки

Країна-агресорка Росія завершує підготовку до чергового комбінованого масованого удару по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.

відео дня

Зазначається, що найбільшу увагу ворог може приділити Києву, Київській та Одеській областям.

За даними моніторів, РФ споряджає бомбардувальники Ту-95 крилатими ракетами та проводить розвідку із залученням літака А-50.

"Під загрозою: енергетичні об’єкти, підстанції, водоканали, насосні та очисні споруди, лінії електропередач. Не виключені удари по залізничній та нафтопереробній інфраструктурі. Атаки на енергетику продовжаться, але, ймовірно, не будуть такими масштабними, як у зимово-осінній період", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що основними цілями можуть стати аеродроми, об’єкти військово-промислового комплексу, склади, міська інфраструктура, військові частини та полігони.

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю
А-50 / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ можуть здійснити новий удар по Києву, подібний до атаки, яка сталася вранці 16 березня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Вранці 19 березня російські війська атакували Запоріжжя, під ударом опинилася міська інфраструктура. Одна людина зазнала тяжких поранень, а приблизно 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Увечері середи, 18 березня, під час повітряної тривоги на Волині в Нововолинську пролунали вибухи. Унаслідок цього частина міста залишилася без світла, також виникли перебої з водопостачанням. За попередньою інформацією, було влучання в енергетичний об’єкт поблизу населеного пункту.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти