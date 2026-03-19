РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

Росія готує новий масований удар по Україні, який може бути спрямований насамперед на ключову інфраструктуру та великі міста, вказують монітори.

РФ готує новий масований удар - монітори назвали ймовірні цілі

РФ новий масований удар по Україні

Названо ймовірні цілі атаки

Країна-агресорка Росія завершує підготовку до чергового комбінованого масованого удару по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що найбільшу увагу ворог може приділити Києву, Київській та Одеській областям.

За даними моніторів, РФ споряджає бомбардувальники Ту-95 крилатими ракетами та проводить розвідку із залученням літака А-50.

"Під загрозою: енергетичні об’єкти, підстанції, водоканали, насосні та очисні споруди, лінії електропередач. Не виключені удари по залізничній та нафтопереробній інфраструктурі. Атаки на енергетику продовжаться, але, ймовірно, не будуть такими масштабними, як у зимово-осінній період", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що основними цілями можуть стати аеродроми, об’єкти військово-промислового комплексу, склади, міська інфраструктура, військові частини та полігони.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ можуть здійснити новий удар по Києву, подібний до атаки, яка сталася вранці 16 березня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Вранці 19 березня російські війська атакували Запоріжжя, під ударом опинилася міська інфраструктура. Одна людина зазнала тяжких поранень, а приблизно 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Увечері середи, 18 березня, під час повітряної тривоги на Волині в Нововолинську пролунали вибухи. Унаслідок цього частина міста залишилася без світла, також виникли перебої з водопостачанням. За попередньою інформацією, було влучання в енергетичний об’єкт поблизу населеного пункту.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

