'Є початок і фінал': Анастасія Оруджова офіційно пішла з 'Кварталу'

Анастасія Оруджова опублікувала архівні фотографії, зроблені під час її роботи в "Кварталі".

Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

Українська гумористка та актриса Анастасія Оруджова офіційно покинула студію "Квартал 95".

Про це артистка оголосила в Instagram.

Оруджова протягом восьми років була учасницею гумористичного проекту, проте тепер вирішила рухатися далі. Але без прощального допису не обійшлося.

Актриса зазначила, що проект подарував їй друзів, підтримку, безліч сміху та допоміг досягти свого. Артистка зазначила, що залишає шоу з безмежною вдячністю.

"У кожної історії є початок і фінал. На жаль, у двадцять фото неможливо вмістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену і після нього. Дякую за все. Люблю", - підсумувала артистка.

Про особу: Анастасія Оруджова Анастасія Оруджова — українська актриса, комік, авторка. Учасниця телепроектів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Ігри приколів".

