"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

Віталій Кірсанов
3 травня 2026, 20:49
Анастасія Оруджова опублікувала архівні фотографії, зроблені під час її роботи в "Кварталі".
Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу" / колаж: Главред, фото: instagram.com/orudjova_nastya

Українська гумористка та актриса Анастасія Оруджова офіційно покинула студію "Квартал 95".

Про це артистка оголосила в Instagram.

Оруджова протягом восьми років була учасницею гумористичного проекту, проте тепер вирішила рухатися далі. Але без прощального допису не обійшлося.

Актриса зазначила, що проект подарував їй друзів, підтримку, безліч сміху та допоміг досягти свого. Артистка зазначила, що залишає шоу з безмежною вдячністю.

"У кожної історії є початок і фінал. На жаль, у двадцять фото неможливо вмістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену і після нього. Дякую за все. Люблю", - підсумувала артистка.

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Раніше Главред повідомляв, що переможниця проєкту "Холостяк-13" Інна Бєлен вирішила відкрито обговорити непростий досвід материнства. У своїх соціальних мережах вона розповіла про проблеми зі здоров'ям, з якими її дочка зіткнулася відразу після народження.

Також Микита Кисельов поділився історією про те, як зважився на сміливий крок заради привернення уваги Тіни Кароль. Він також прокоментував поширену думку про непростий характер зірки, зазначивши, що за зовнішньою суворістю ховається сильна особистість.

Про особу: Анастасія Оруджова

Анастасія Оруджова — українська актриса, комік, авторка. Учасниця телепроектів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Ігри приколів".

