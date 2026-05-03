'Є початок і фінал': Анастасія Оруджова офіційно пішла з 'Кварталу'

Коротко:
- Оруджова протягом восьми років була учасницею "Кварталу"
- Актриса зазначила, що проект подарував їй друзів і підтримку
Українська гумористка та актриса Анастасія Оруджова офіційно покинула студію "Квартал 95".
Про це артистка оголосила в Instagram.
Оруджова протягом восьми років була учасницею гумористичного проекту, проте тепер вирішила рухатися далі. Але без прощального допису не обійшлося.
Анастасія Оруджова опублікувала архівні фотографії, зроблені під час її роботи в "Кварталі".
Актриса зазначила, що проект подарував їй друзів, підтримку, безліч сміху та допоміг досягти свого. Артистка зазначила, що залишає шоу з безмежною вдячністю.
"У кожної історії є початок і фінал. На жаль, у двадцять фото неможливо вмістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену і після нього. Дякую за все. Люблю", - підсумувала артистка.
Про особу: Анастасія Оруджова
Анастасія Оруджова — українська актриса, комік, авторка. Учасниця телепроектів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Ігри приколів".
