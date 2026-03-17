Удар по портах та енергетиці: РФ атакувала Одеську область, почалися перебої зі світлом

Анна Ярославська
17 березня 2026, 09:26
Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.
Напад на Одесу
Росія завдала удару по інфраструктурі Одеської області / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Вночі РФ атакувала південь Одеської області
  • Постраждали об'єкти підприємств та обладнання
  • На місцях виникли пожежі
  • Жертв і постраждалих немає

Внаслідок нічної атаки на південь Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

"У зв'язку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - додав Кіпер.

  • Наслідки удару РФ по Одеській області
    Наслідки удару РФ по Одеській області Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару РФ по Одеській області
    Наслідки удару РФ по Одеській області Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару РФ по Одеській області
    Наслідки удару РФ по Одеській області Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару РФ по Одеській області
    Наслідки удару РФ по Одеській області Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA

У ДСНС України також зазначили, що росіяни завдали удару по енергетичній, портовій та промисловій інфраструктурі.

"Рятувальники працювали на кількох локаціях одночасно, всі пожежі вже ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Одесі ніч минула спокійно і, що не менш важливо, без повітряної тривоги.

"Дякую нашим захисникам за спокій у рідному місті. Бажаю всім продуктивного дня і лише хороших новин", - написав він у Telegram.

Відключення світла в Одесі та області сьогодні

Як повідомили в ДТЕК Одеса, з 06:00 до 18:00 17 березня фахівці іншої енергетичної компанії виконають терміновий ремонт обладнання.

Для безпеки робіт буде частково знеструмлено Одесу та передмістя.

"Об'єкти критичної інфраструктури будуть забезпечені електроенергією. У разі оголошення повітряної тривоги час ремонту може бути продовжено", - йдеться в повідомленні.

Після завершення робіт енергетики будуть поетапно повертати світло в будинки, щоб уникнути пікового навантаження та нових аварій. Цей процес вимагає додаткового часу.

"Розуміємо, що невідкладні ремонти створюють незручності, однак це дозволить стабілізувати та покращити ситуацію зі світлом в Одесі та передмісті. Фахівці докладуть усіх зусиль, щоб якомога швидше завершити роботи та повернути електроенергію в кожен дім", – додали в ДТЕК.

Де знайти пункт незламності?

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком та водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах та Держприкордонслужбі діють мобільні пункти.

Удар по портах та енергетиці: РФ атакувала Одеську область, почалися перебої зі світлом
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Вранці 16 березня армія РФ атакувала Київ дронами — у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Вибухи прогриміли в Харкові. Крім того, на Дніпропетровщині ворог атакував два райони області, поранена 71-річна жінка. В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя травмовані люди, є жертви. Під завалами були люди. Також росіяни атакували Чернігівську область.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що армія РФ завдала нетипового удару по Київській області із застосуванням ударних дронів різних типів. Також удар був спрямований на Одеську та Запорізьку області.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

