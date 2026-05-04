Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

Принцеса Євгенія чекає на третю дитину.

https://glavred.net/starnews/novyy-naslednik-korony-britanskaya-princessa-obyavila-o-beremennosti-10761878.html Посилання скопійоване

Принцеса Євгенія вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, princesseugenie

Ви дізнаєтеся:

Британська принцеса повідомила про вагітність

Коли народиться новий спадкоємець корони

У королівській родині Великої Британії очікується поповнення. Букінгемський палац офіційно оголосив в Instagram про вагітність принцеси Євгенії, племінниці короля Чарльза III.

Повідомлення палацу супроводжувалося милою фотографією старших дітей Євгенії. Синів принцеси Августа та Ернеста сфотографували зі знімком УЗД, на якому можна побачити майбутнє маля. Новий член королівської сім'ї з'явиться на світ вже цього літа.

відео дня

Діти принцеси Євгенії / фото: instagram.com, princesseugenie

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія та містер Джек Бруксбенк з величезною радістю повідомляють, що чекають на третю дитину, народження якої очікується цього літа. Август (5 років) і Ернест (2 роки) також дуже раді появі ще одного брата чи сестри в родині", — йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Як повідомили в соцмережах королівської сім'ї, король Великої Британії вже дізнався радісну новину.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / фото: instagram.com, princesseugenie

"Його Величність Король був проінформований і радий цій новині", — повідомила прес-служба короля.

Майбутня дитина принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка посяде 15-те місце в лінії спадкування британського престолу, посунувши брата короля Чарльза, принца Едварда.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна актриса Наталка Денисенко виїхала з України і вирушила на Канарські острови разом з Юрієм Савранським. Кадрами спільного відпочинку актриса активно ділиться у своєму блозі. Пара поїхала, щоб відсвяткувати день народження Савранського.

Також Максим Галкін здивував усіх заявою, що у нього троє дітей, хоча публіці відомі лише спадкоємці від Алли Пугачової — Гаррі та Ліза. Проте гуморист швидко прояснив ситуацію, розкривши особу того самого третього дитини.

Вас може зацікавити:

Про особу: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець трону, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред