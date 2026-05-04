"Заридала як білуга": наречена Квіткова вперше розповіла про весілля

Ви дізнаєтеся:
- Даша Квіткова виходить заміж за Володимира Бражко
- Що блогерка розповіла про майбутнє свято
Відома блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова вперше розповіла, яким буде її весілля з футболістом "Динамо" Володимиром Бражко. У програмі "Квітковий ревізор" дівчина зізналася, що перша примірка весільної сукні стала для неї дуже емоційною подією.
Блогерка з'явилася у фаті та розповіла про те, як вперше побачила себе в образі нареченої. Момент виявився настільки зворушливим, що вона не стримала сліз.
"Коли я приміряла весільну сукню, я просто стояла, дивилася на себе в дзеркало і заридала, як білуга... Вова переживає менше. Він дуже хотів весілля, а я збрешу, якщо скажу, що не хотіла, але у мене є переживання, страх перед цим. Я налаштовуюся", — висловилася Даша.
За словами Квіткової, пара визначилася з локацією і активно планує свято. Свято пройде в умовах секретності — Квіткова і Бражко не збираються публікувати знімки в соцмережах. Особлива роль у церемонії відведена маленькому синові Даші. Лев винесе обручки, які Даша і Володимир одягнуть під час одруження.
"Я йому сказала, що він буде виносити обручки, а він відповів: "Ні, я хочу ними гратися". Може статися так, що він просто не дійде до нас з обручками", — пожартувала блогерка.
Даша Квіткова зізналася, що вони з Володимиром Бражко вже замислюються про дитину. Переможниця "Холостяка" зізналася, що мріє подарувати Леву сестричку.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що організатори Євробачення-2026 поділилися новими подробицями грандіозного шоу. Запрошеними гостями традиційного інтервал-акту стануть легендарні українські артистки — Руслана та Верка Сердючка.
Також Букінгемський палац офіційно підтвердив, що принцеса Євгенія чекає на дитину. Радісна новина про швидке народження нового спадкоємця була опублікована в соцмережах королівської сім'ї. Король Чарльз III вже привітав племінницю з майбутнім поповненням.
Вас може зацікавити:
- Замарашка: Кіркоров жорстко притиснув Лорак через неохайну дочку Софії
- Денисенко з коханим виїхала з України: "Кожен день як останній"
- Новий спадкоємець корони: британська принцеса оголосила про вагітність
Про особу: Даша Квіткова
Даша Квіткова — українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Отримала широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред