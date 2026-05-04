Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

Температура підвищиться до найбільших у цьому році позначок.

https://glavred.net/synoptic/dolgozhdannoe-teplo-vryvaetsya-v-poltavskuyu-oblast-kak-izmenitsya-pogoda-10761860.html Посилання скопійоване

Погода на Полтавщині 4-5 травня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади на Полтавщині цього тижня

Наскільки підвищиться температура 5 травня

Антициклональний характер погоди у Полтавській області цього тижня зумовить більше сонячних днів та відсутність опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.

Сьогодні, 4 травня до кінця доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла. У Полтаві очікується до 17-19 градусів тепла.

відео дня

Погода в Полтаві 4 травня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 5 травня

У вівторок на Полтавщині очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області знизиться до 6-11 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 19 до 24 градусів тепла.

У Полтаві 5 травня також буде тепло. Вночі очікується температура повітря від 7 до 9 градусів тепла. Вдень у місті потепліє до 21-23 градусів тепла.

Погода в Полтаві 5 травня / фото: скріншот з meteoprog

Як буде змінюватися погода в Україні у найближчий час Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, а нинішнє довгоочікуване тепло протримається лише до середини наступного тижня. Наразі відомо, що перша половина поточного тижня буде дуже теплою і переважно сонячною. Короткочасні дощі та грози ймовірні 6, 7 і 8 травня у західних областях.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у перший день поточного тижня Житомирщина зустріне справжнє весняне тепло. У місті та по області очікується малохмарна погода без опадів.

Раніше стало відомо, що перший тиждень травня у Дніпрі розпочнеться з ідеального весняного тепла та завершиться першими травневими опадами, ближче до вихідних.

Напередодні повідомлялося, що цього тижня у Рівненську область завітає відчутне травневе потепління. Синоптики прогнозують безвітряну погоду без опадів.

Читайте також:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред