Житомирщину прогріє до + 28 градусів, однак радіти рано: коли погода різко зміниться

Синоптики попередили, що наприкінці тижня погодна ситуація у регіоні істотно зміниться.

Прогноз погоди у Житомирі та області на тиждень

Якою буде погода у Житомирі та області на цьому тижні

Коли на Житомирщині почнуться дощі

У Житомирській області на початку травня встановлюється по‑літньому тепла погода: протягом 5–8 травня нічні температури триматимуться в межах від 8 до 13 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 28 градусів. Лише наприкінці тижня синоптична ситуація зміниться - у четвер місцями можливі короткочасні дощі та грози, а в п’ятницю очікується помітне похолодання.

Про це у коментарі Житомир.info розповіли у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології

За даними синоптиків, у вівторок, 5 травня, над містом і областю пануватиме малохмарна та суха погода з південно‑західним вітром до 10 м/с. У Житомирі вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26–28 градусів, по області - до 23-28. Середа збереже аналогічний характер погоди: невелика хмарність, без опадів, теплі ночі та спекотний день.

У четвер хмари стануть щільнішими. Ніч мине без істотних опадів, однак удень у різних районах області можливі короткі дощі та грози, при цьому температура залишиться високою - до 28 градусів. А вже 8 травня погода різко зміниться: синоптики прогнозують короткочасні дощі та зниження денної температури до 17–22 градусів.

Погодні експерти також попереджають про надзвичайну, п’ятий клас пожежної небезпеки, яка утримуватиметься 5 та 6 травня на території області - через суху та теплу погоду ризики займання залишаються максимальними.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

