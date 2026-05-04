"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

Президент зауважив, що Москва заявляє, мовляв, хоче припинення вогню на один день, але перед цим здійснює атаки по Україні та вбиває мирне населення.

Зеленський зробив різку заяву щодо перемир'я на 9 травня

Головне з новини:

США і РФ обговорюють припинення вогню без України

Києву не пропонували перемир’я на 9 травня

Зеленський відкинув ідею "дня тиші" РФ

Президент України Володимир Зеленський спростував розмови про нібито узгоджене США та Росією припинення вогню на 9 травня, заявивши, що Києву жодних офіційних пропозицій не надходило. Про це він повідомив у коментарях журналістам, наголосивши, що Україна дізнається про такі розмови лише зі сторонніх джерел, пише ТСН.

За словами глави держави, Вашингтон і Москва можуть обговорювати будь‑які сценарії між собою, однак "це війна Росії проти України", і рішення щодо будь-яких пауз у бойових діях не можуть ухвалюватися без участі Києва.

"Американці поговорили з рускіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire… З нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував", - підкреслив Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що Москва публічно говорить про бажання "дня тиші", але паралельно продовжує завдавати ударів по українських містах. Він нагадав про останні атаки, які призвели до загибелі мирних людей, і назвав неприйнятною ідею тимчасової паузи заради російського параду.

"Сease-fire на один день, а перед цим убивати наших людей - це, м’яко кажучи, нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро - загиблі, поранені, дорослі, діти. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас", - заявив український лідер.

Чи можуть скасувати парад у РФ - думка експерта

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Radio NV висловив думку, що Росія готується до відзначення 9 травня, однак військовий парад у Москві може пройти в скороченому форматі або бути повністю скасований.

За словами експерта, російська влада вже відмовилася від проведення повітряної частини заходу. Це, як він зазначає, пов’язано з проблемами в роботі систем ППО, які не завжди здатні чітко розрізняти власні та сторонні повітряні цілі.

Дикий також припускає, що в Кремлі розглядають і варіант повного скасування параду.

Парад до 9 травня у РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, цього року парад до 9 травня в Москві вперше з початку повномасштабної війни пройде без техніки. На Красній площі буде лише пішохідна.

Крім того, відмова від демонстрації бронетехніки на Красній площі зумовлена посиленням атак України та тим, що "рік не ювілейний". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що минулого року напередодні параду 9 травня Росія посилила оборону Москви. До столиці стягнули близько 280 систем ППО, частину з яких перекинули з віддалених регіонів.

Главред також повідомляв, чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня. Російський диктатор Володимир Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

