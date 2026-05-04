Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

Дар'я Пшеничник
4 травня 2026, 20:22
Президент зауважив, що Москва заявляє, мовляв, хоче припинення вогню на один день, але перед цим здійснює атаки по Україні та вбиває мирне населення.
Зеленский, Путин, ПВО
Зеленський зробив різку заяву щодо перемир'я на 9 травня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • США і РФ обговорюють припинення вогню без України
  • Києву не пропонували перемир’я на 9 травня
  • Зеленський відкинув ідею "дня тиші" РФ

Президент України Володимир Зеленський спростував розмови про нібито узгоджене США та Росією припинення вогню на 9 травня, заявивши, що Києву жодних офіційних пропозицій не надходило. Про це він повідомив у коментарях журналістам, наголосивши, що Україна дізнається про такі розмови лише зі сторонніх джерел, пише ТСН.

відео дня

За словами глави держави, Вашингтон і Москва можуть обговорювати будь‑які сценарії між собою, однак "це війна Росії проти України", і рішення щодо будь-яких пауз у бойових діях не можуть ухвалюватися без участі Києва.

"Американці поговорили з рускіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire… З нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував", - підкреслив Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що Москва публічно говорить про бажання "дня тиші", але паралельно продовжує завдавати ударів по українських містах. Він нагадав про останні атаки, які призвели до загибелі мирних людей, і назвав неприйнятною ідею тимчасової паузи заради російського параду.

"Сease-fire на один день, а перед цим убивати наших людей - це, м’яко кажучи, нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро - загиблі, поранені, дорослі, діти. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас", - заявив український лідер.

Чи можуть скасувати парад у РФ - думка експерта

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Radio NV висловив думку, що Росія готується до відзначення 9 травня, однак військовий парад у Москві може пройти в скороченому форматі або бути повністю скасований.

За словами експерта, російська влада вже відмовилася від проведення повітряної частини заходу. Це, як він зазначає, пов’язано з проблемами в роботі систем ППО, які не завжди здатні чітко розрізняти власні та сторонні повітряні цілі.

Дикий також припускає, що в Кремлі розглядають і варіант повного скасування параду.

Парад до 9 травня у РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, цього року парад до 9 травня в Москві вперше з початку повномасштабної війни пройде без техніки. На Красній площі буде лише пішохідна.

Крім того, відмова від демонстрації бронетехніки на Красній площі зумовлена посиленням атак України та тим, що "рік не ювілейний". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що минулого року напередодні параду 9 травня Росія посилила оборону Москви. До столиці стягнули близько 280 систем ППО, частину з яких перекинули з віддалених регіонів.

Главред також повідомляв, чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня. Російський диктатор Володимир Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні 9 травня Володимир Зеленський війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:33Війна
"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

20:22Україна
Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

20:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

Останні новини

21:14

Гаманці стануть важчими: три знаки зодіаку, до яких у травні прийдуть гроші

21:01

Берізка зникне раз і назавжди: як правильно позбутися бур'янаВідео

20:33

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:25

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

20:22

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

Росію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄСРосію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄС
20:12

Розсада "згорить" за ніч: яка поширена помилка знищує помідориВідео

20:05

Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

20:01

Зроблено гігантський крок до миру на лінії фронту: Кох назвав причинуПогляд

19:44

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

Реклама
19:28

Говорити "можевельник" неправильно: як насправді слід називати цю рослину українською

19:23

"Люди-повітря": як мешканці одного з міст України масово ставали багатіямиВідео

19:16

Боїться своїх: розвідка розкрила фігуру, від якої Путін чекає зради

19:05

Хитрі хазяйки завжди кладуть ложку на підвіконня: навіщо так робити

19:03

Вислів "на корточках" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

19:03

Собака після домашньої стрижки змінився до невпізнаваності: що з ним сталося

18:40

В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

18:37

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

18:20

Більше ніж спадкоємиця: куди витрачала мільйони найбагатша донька Роксолани

18:19

Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

18:18

Рідкісні, але красиві імена: як назвати хлопчика і дівчинку у 2026 році

Реклама
18:17

"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

17:54

Спека до +29 накриє Львівщину, а за нею грози: коли очікувати похолодання

17:38

Україну розігріє майже до +30: синоптики назвали дату похолодання

17:32

Вперше офіційний транслятор в Україні: Київстар ТБ покаже бій Усика проти Верхувена – 23 травня

17:23

Житомирщину прогріє до + 28 градусів, однак радіти рано: коли погода різко зміниться

17:20

Виведення тисяч військових США з Європи: Трамп надіслав сигнал Путіну, чого чекати

17:11

"Заридала як білуга": наречена Квіткова вперше розповіла про весілля

16:33

Чи справді поява жаби на порозі віщує смерть - священник розкрив правдуВідео

16:22

"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

16:21

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:08

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

15:54

Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

15:19

Залишати ввімкненими не можна: експерти назвали найнебезпечніші побутові прилади

15:13

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

14:59

Три знаки зодіаку переживуть переломний етап: доля готує сюрпризи

14:38

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:17

Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

14:16

Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

14:04

Гороскоп на завтра, 5 травня: Стрільцям - суперечки, Водоліям - прибуток

13:58

На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

Реклама
13:51

Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

13:45

"Це більше, ніж дитяча мрія": ХАС про роль ведучого у "Караоке на майдані"

13:22

Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

13:20

Денисенко разом із коханим виїхала з України: "Кожен день як останній"

12:48

"Починається новий розділ": Настя Каменських вперше вийшла на зв'язок після розлучення

12:46

Фантастично смачна випічка з дитинства: рецепт трубочок з двох інгредієнтів

12:35

Нечепура: Кіркоров жорстко розкритикував Лорак через неохайну дочку СофіюВідео

12:34

Вибухи в Москві, паніка в Кремлі та параноя Путіна: на РФ чекає найтривожніший парад з 2022 року

12:31

Коли в Україні відзначають День матері у 2026 році: точна дата та традиції свята

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 5 травня: Козлам — подолання, Півням — перепочинок

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти