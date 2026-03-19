Росія хоче запускати ракети Х-101 без літаків: українців попередили про нову загрозу

Росія готує новий спосіб запуску ракет Х-101 із наземних установок, що може ускладнити їхнє виявлення та змінить тактику застосування цих озброєнь.

Яку нову тактику ударів по Україні готує Росія

Про яку проблему замовчує Кремль

Чи отримає Росія додаткову перевагу для ударів по Україні

Країна-агресорка Росія готує зміну тактики ракетних ударів по Україні. За даними моніторингових каналів, ворог прагне модернізувати крилаті ракети Х-101 для запуску не лише з повітря, а й із землі. За даними експертів та відкритих джерел, у РФ розглядають створення наземної модифікації ракети, яку вже неофіційно називають Х-101П, а також відповідних пускових платформ, що дозволять застосовувати її без участі стратегічної авіації.

Наразі ракети Х-101 запускаються переважно зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, однак проблеми з їх технічним станом і обмежена кількість боєготових літаків змушують Росію шукати альтернативні способи застосування цієї зброї.

Главред зібрав головне, що варто знати про нову загрозу для України.

Що готує Росія

За даними моніторингових каналів, Росія планує запускати крилаті ракети Х-101 із наземних пускових установок. Повідомляється, що станом на кінець 2025 року росіяни нібито завершили розробку таких платформ, хоча ці ракети спочатку призначалися для застосування зі стратегічних бомбардувальників.

Зазначається, що у такий спосіб противник прагне зберегти ресурс застарілих носіїв ракет Х-101 — літаків Ту-95МС і Ту-160.

"Станом на сьогодні, вже відомо, що для цього, ракета отримала назву "Х-101П", а сама пускова установка складається з розгінного блоку на рельсових направляючих. Незабаром, планується початок випробувань такого способу запуску ракет. Для України це дещо ускладнить виявлення пуску ракет Х-101, але в цілому нічого критичного", - йдеться у повідомленні.

Чи можна запустити ракету повітряного базування з землі

Попри поширене уявлення, що різниця між крилатими ракетами повітряного та наземного базування полягає лише у наявності прискорювача, насправді це значно складніше. З’являється інформація, що через нестачу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 у Росії вирішили створити наземну пускову установку для ракет Х-101, яка отримала позначення Х-101П.

Такий підхід дозволив би здійснювати пуски без характерних ознак підготовки авіації, як-от переміщення літаків між базами, активність на бойових частотах чи самі вильоти на рубежі запуску. Водночас перевірити достовірність цієї інформації наразі неможливо, хоча з технічної точки зору подібний варіант виглядає реалістичним. Про це йдеться у матеріалі аналітичного профільного видання Defense Express.

"На перший погляд, головна різниця між повітряним та наземним стартом крилатої ракети полягає лише у тому, що з літака вона скидається на вже значній швидкості, яка достатня для запуску двигуна ракети. Далі ракета розкриває крила та летить самостійно. А під час наземного пуску ракету розганяють та підіймають на сотню метрів за допомогою твердопаливного прискорювача. Тобто, як здається, можливо просто взяти "бустер", твердопаливний прискорювач, під'єднати його до крилатої ракети й готово. Але у реальності ситуація значно складніша", - вказують вона.

Аналітики пояснюють, що авіаційні крилаті ракети мають конструкцію, розраховану на інші навантаження, адже вони підвішуються до літака і не зазнають сильних перевантажень під час старту. Натомість ракети наземного базування повинні витримувати значні навантаження від твердопаливного прискорювача, який швидко розганяє їх до великої швидкості.

Тому, вони зазначають, що створення універсальної ракети, придатної для різних способів запуску, значно складніше, ніж адаптація вже існуючої моделі. Подібні технічні обмеження пояснюють, чому, наприклад, американські B-52 не можуть запускати Tomahawk, а Ту-95МС не використовує "Калібри", оскільки авіаційна версія цієї ракети розроблялася окремо і не була запущена у серійне виробництво.

"А от американська AGM-158C LRASM, яка може запускатися з літаків, кораблів та наземних пускових, одразу створювалась під всі ці варіанти, як універсальна ракета. І дійсно може запускатися з прискорювачем, хоча такий варіант так і не був замовлений. Водночас виключати, що у РФ посилено працюють над задачею "поставити" Х-101 на наземну пускову, може бути необачним. Але ключовим питанням можливо вважати, чи є це задачею з адаптації вже вироблених Х-101 під наземний старт, чи створення нової універсальної версії, яка лише колись згодом зможе піти у виробництво", - резюмували в Defense Express.

В Кремлі замовчують про ключову проблему

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що сама ідея запуску крилатих ракет Х-101 із наземних установок, хоча вони спочатку призначені для авіаційних носіїв, свідчить про проблему, яку в Кремлі не поспішають визнавати. За його оцінкою, таке рішення не означає посилення, а радше вказує на слабкість одного з ключових елементів російської військової системи.

У коментарі 24 Каналу він пояснив, що перехід до подібної схеми говорить не про отримання додаткової переваги, а про труднощі з носіями цих ракет, що, ймовірно, є наслідком ударів по стратегічній авіації Росії.

"Тут є для росіян серйозний підводний камінь, тому що це показує неспроможність стратегічної авіації Росії доносити до нас ці ракети Х-101", – вказав екперт.

Експерт пов’язує ситуацію з наслідками операції "Павутина" і зазначає, що Росія вже має обмежену кількість літаків, придатних для таких пусків. Частину авіації доводиться перекидати з віддалених аеродромів, однак загалом ситуація для Кремля залишається складною. Особливо це помітно на прикладі Ту-160, яких у боєздатному стані залишилося лише кілька одиниць із раніше наявного парку.

Через це Росія фактично стикається з дефіцитом справних носіїв і змушена шукати альтернативи, зокрема варіант наземного запуску ракет Х-101. Таке рішення зумовлене не розширенням можливостей, а нестачею літаків, які раніше використовувалися для цих цілей.

Чи отримає Росія додаткову перевагу для ударів по Україні

Криволап також наголосив, що перехід на наземний запуск Х-101 сам по собі не підвищує небезпеку цієї ракети. Він пояснив, що для крилатих ракет вигіднішим є повітряний старт, адже вони одразу отримують необхідну висоту та швидкість, а вже на підході до цілі можуть знижуватися, зберігаючи кінетичну енергію.

"Для крилатих ракет повітряний запуск – це краща ситуація. Вона набирає швидкість, має висоту, а потім, коли наближається до цілі, притискається до землі, але з великою кінетичною енергією", - додав він.

У випадку запуску із землі ці параметри доводиться набирати окремо, зокрема за допомогою прискорювачів.

Експерт також зазначив, що значних запасів ракет Х-101 у Росії, ймовірно, немає, про що свідчать уламки майже нових ракет, зафіксовані після ударів. За його оцінкою, спроби запуску з наземних установок зумовлені нестачею літаків, а не появою нових можливостей.

Водночас він не вбачає у цьому рішенні принципово нової загрози для України, адже крилаті ракети наземного базування вже давно використовуються Росією, зокрема комплекси типу "Іскандер-К", і українська протиповітряна оборона має досвід їх перехоплення. На його думку, ця ситуація радше свідчить про слабкість російських можливостей, ніж про їх посилення.

Чи є підтвердження щодо модифікації ракети Х-101 для запуску із землі

Експерт Defense Express і військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд" Іван Киричевський заявив, що наразі немає підтверджень щодо готовності таких ракет. За його словами, повідомлення про нібито існування Х-101П із наземним запуском за допомогою твердопаливного прискорювача не мають достовірного підтвердження і виглядають сумнівно. Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.

Водночас він зазначив, що ракети наземного базування складніше виявляти, ніж авіаційні, оскільки їх можуть запускати ближче до кордонів України. Однак Росія вже має подібне озброєння — крилаті ракети комплексу "Іскандер-К", які активно застосовує і зараз.

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

