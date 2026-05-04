На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

На кордоні з Придністров'ям посилюють оборону

Коротко:

Сили оборони України проводять перевірку боєготовності підрозділів

Військові готуються до будь-яких сценаріїв

Ситуація на ділянці українського кордону з Придністровським регіоном Молдови залишається під пильним контролем через присутність там російського військового контингенту.

Як повідомили в оперативному командуванні "Захід", Сили оборони України проводять перевірку боєготовності підрозділів і одночасно посилюють оборонні позиції на цьому напрямку.

Військові наголошують, що вжиті заходи спрямовані на готовність до будь-якого розвитку подій та підтримання стабільності в прикордонній зоні.

"Кордон України з Придністровським регіоном Республіки Молдова не залишає фокусу нашої уваги через присутність там російського військового контингенту та нестабільну ситуацію з безпекою. З огляду на досвід війни на інших напрямках, Сили оборони готуються до будь-яких сценаріїв і посилюють оборонні рубежі", – заявили в ОК "Захід".

Під час поїздки командувача угрупованням військ "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка перевірено стан готовності підрозділів, їх забезпечення, а також розвиток фортифікаційних споруд і логістики.

Особливу увагу приділено взаємодії з місцевими громадами, безпеці польових робіт, контролю мінних полів та підготовці національного опору.

Також оцінено можливості медичних закладів регіону для реагування на потенційні загрози.

У командуванні наголошують, що головною метою є створення ешелонованої системи оборони та готовність оперативно реагувати на будь-які виклики.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси, у окупантів з'явилася ідея створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російське керівництво не обмежується претензіями лише на Донецьку область і має ширші територіальні амбіції щодо України, хоча ресурсів для їх реалізації недостатньо.

Також представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що на території Придністров'я російські сили можуть використовувати аеродром у Тирасполі як майданчик для запуску безпілотників по Україні.

Про джерело: Оперативне командування "Захід" Оперативне командування "Захід" — це ключове військово-територіальне об’єднання Сухопутних військ Збройних сил України, відповідальне за оборону західних регіонів країни. Зона відповідальності охоплює територію восьми областей України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. Командувачем військ ОК "Захід" з квітня 2024 року є бригадний генерал Володимир Шведюк. ОК "Захід" було створено на базі Прикарпатського військового округу в рамках реформи структури ЗСУ для переходу на сучасну систему оперативного управління.

