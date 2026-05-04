"Починається новий розділ": Настя Каменських вперше вийшла на зв'язок після розлучення

Віталій Кірсанов
4 травня 2026, 12:48
На початку травня стало відомо про розлучення Каменських і Потапа після майже семи років шлюбу.
Настя Каменських вперше висловилася після розлучення
Настя Каменських вперше висловилася після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Коротко:

  • 4 травня артистка святкує день народження
  • Артистка поділилася атмосферними знімками з морського узбережжя

Українська співачка Настя Каменських вперше прокоментувала свій стан після новин про розлучення з продюсером Потапом, опублікувавши емоційне звернення в соцмережах.

Сьогодні, 4 травня, артистка святкує день народження. Їй виповнилося 39 років. Цього разу свято стало для неї особливим, оскільки вона зустрічає його в нових життєвих обставинах.

У своєму фотоблозі виконавиця поділилася атмосферними знімками з морського узбережжя. На кадрах вона виглядає спокійною і усміхненою, даючи зрозуміти, що, незважаючи на зміни в особистому житті, налаштована рухатися вперед.

"Починається новий розділ. Нехай він стане найкращим із написаних", - написала співачка.

Останнім часом Каменських живе за кордоном і активно розвиває міжнародну кар'єру. При цьому її ім'я не раз ставало предметом обговорень — зокрема, через висловлювання про мову спілкування, а також після припинення співпраці з одним із українських брендів.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про розлучення Каменських і Потапа після майже семи років шлюбу. Пара, яка довгий час вважалася однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі, офіційно підтвердила розставання.

Раніше Главред повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення легендарна Софія Ротару практично зникла з публічного простору, припинивши концертну діяльність. За словами Сергія Лаврова, співачка нещодавно відмовилася від баснословного гонорару через принцип.

Також поп-зірці Брітні Спірс офіційно висунули кримінальні звинувачення. На судовому слуханні, яке відбудеться в понеділок, 4 травня, артистці можуть запропонувати визнати провину в небезпечному водінні в нетверезому стані. Зараз співачка проходить лікування від залежності.

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

