"Починається новий розділ": Настя Каменських вперше вийшла на зв'язок після розлучення

На початку травня стало відомо про розлучення Каменських і Потапа після майже семи років шлюбу.

Настя Каменських вперше висловилася після розлучення

4 травня артистка святкує день народження

Артистка поділилася атмосферними знімками з морського узбережжя

Українська співачка Настя Каменських вперше прокоментувала свій стан після новин про розлучення з продюсером Потапом, опублікувавши емоційне звернення в соцмережах.

Сьогодні, 4 травня, артистка святкує день народження. Їй виповнилося 39 років. Цього разу свято стало для неї особливим, оскільки вона зустрічає його в нових життєвих обставинах.

У своєму фотоблозі виконавиця поділилася атмосферними знімками з морського узбережжя. На кадрах вона виглядає спокійною і усміхненою, даючи зрозуміти, що, незважаючи на зміни в особистому житті, налаштована рухатися вперед.

"Починається новий розділ. Нехай він стане найкращим із написаних", - написала співачка.

Останнім часом Каменських живе за кордоном і активно розвиває міжнародну кар'єру. При цьому її ім'я не раз ставало предметом обговорень — зокрема, через висловлювання про мову спілкування, а також після припинення співпраці з одним із українських брендів.

Пара, яка довгий час вважалася однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі, офіційно підтвердила розставання.

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

