"Українські дрони можуть пролетіти над парадом 9 травня": Зеленський пригрозив Росії

Ангеліна Підвисоцька
4 травня 2026, 11:40оновлено 4 травня, 12:30
Президент України заявив, що Путіну доведеться замислитися над припиненням війни.
Українські дрони можуть з'явитися на параді 9 травня в Москві

Президент України Володимир Зеленськийвиступив на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Він зробив низку дуже важливих заяв щодо припинення війни, захисту України та атак на РФ.

Українські дрони можуть пролетіти над парадом

Володимир Зеленський пригрозив Росії і заявив, що українські дрони можуть пролетіти над Москвою прямо під час параду 9 травня. Цього року, як стверджують у Росії, на параді не буде військової техніки.

"Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі забезпечити озброєння на параді. Українські дрони можуть також пролетіти над цим парадом. Це показує, що вони вже не такі сильні, як раніше", — сказав Зеленський.

Зеленський зробив заяву про парад у Москві

Зеленський зробив заяву про парад у Москві

Путіну потрібно задуматися про припинення війни

Зеленський додав, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться думати про завершення війни.

"Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі — розширювати війну чи йти дипломатичним шляхом. Ми маємо підштовхнути його до дипломатії", — заявив президент.

Санкції проти РФ

Зеленський нагадав про важливість санкцій. Він додав, що санкції мають бути посилені, доки Путін продовжує війну проти України.

"Ідея зняття санкцій є неприйнятною. Дякую всім тим, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту. Поки триває війна, підтримка України має тривати. Кожен пакет підтримки важливий, особливо повітряна оборона. Будь-які внески до програми PURL також важливі. Нам потрібні ці пакети, вони допоможуть нам захиститися від ракет", — сказав президент.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію?

Україна може виробляти все для захисту

Президент підкреслив, що Україна може виробляти все необхідне для самостійного захисту від російських атак. Водночас він пропонує Європі створити надійний захист від можливих атак дронів.

"Ми пропонуємо Європі свої технології щодо дронів, щоб об’єднати всі країни разом. А з іншого боку, нам дійсно потрібно, щоб у Європи був хороший захист від потенційних атак дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі та в морі. Спільне виробництво, спільний захист — давайте рухатися до цього", — сказав Зеленський.

Ракети українського виробництва

Переговори з РФ

Україна та партнери намагаються знайти шляхи завершення війни. Зеленський наполягає на тому, що за столом мирних переговорів мають бути представники Європи.

"Нам потрібно зосередитися на тому, що ми будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск, і нам потрібен мир. Нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. Європа має бути за столом будь-яких переговорів. Ми перебуваємо в контакті зі Сполученими Штатами і розуміємо їхню позицію з цього питання, але потрібно добре виробити один спільний європейський голос для розмови з росіянами", — підкреслив президент.

Захист української енергетики

Україна та партнери обговорили потреби захисту української енергетики. Володимир Зеленський подякував Європі за пакет підтримки в 90 мільярдів євро. Він наголошує на тому, що ці кошти важливо передати Україні якнайшвидше. Тоді Київ зможе реалізувати плани стійкості у підготовці до опалювального сезону.

