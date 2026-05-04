За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

БПЛА впав на житловий будинок на вулиці Мосфільмовській у столиці РФ. Також дрони помітили над Самарою.

https://glavred.net/war/za-pyat-dney-do-parada-na-9-maya-moskvu-atakovali-drony-chto-izvestno-10761779.html Посилання скопійоване

У Москві безпілотник врізався у багатоповерхівку / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

В ніч на 4 травня Москву і Самару атакували безпілотники

У Москві пошкоджено житловий комплекс

Мер Собянін підтвердив атаку і повідомив, що постраждалих немає

На місці працюють екстрені служби, район події перекрито

В ніч на 4 травня Росію атакували дрони. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмовській на заході Москви. Також дрони фіксували в небі над Самарою.

Було оголошено план "Килим". Мер столиці РФ підтвердив атаку.

відео дня

Атака на Москву

Як пише російський Telegram-канал Shot, вибух у Москві пролунав близько першої години ночі в елітному ЖК "Дім на вулиці Мосфільмовській".

У мережі з'явилися фото пошкодженої будівлі.

Наслідки атаки на Москву / Фото: Exilenova+

На місці події працюють екстрені служби, прилеглі вулиці перекриті.

Наслідки атаки на Москву / Фото: Exilenova+

Наслідки атаки на Москву / Фото: Exilenova+

Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. За його словами, постраждалих немає.

"За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події", - написав Собянін.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, безпілотник, що впав сьогодні вночі в Москві, виявився повноцінним ударним дроном типу FP-1.

"Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості від Кремля за дуже тривалий час (...) Підготовка до параду йде повним ходом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, FP-1 — це український далекобійний ударний дрон-камікадзе, розроблений компанією Fire Point. Вперше був представлений у травні 2025 року. Призначений для поразки стратегічних цілей у глибокому тилу противника, здатний долати до 1600 км і нести бойову частину масою до 113 кг.

t.me/exilenova_plus

Українські БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах.

Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Червоній площі.

Дивіться відео в Telegram-каналі Главреда за посиланням.

Дрони над Самарою

Мешканці Самари зняли проліт дрона над містом. Приблизно за 3 кілометри розташована територія колишньої військової частини.

"У Самарській області діє режим "Килим". Закрито повітряний простір на всіх висотах", — написав місцевий губернатор.

Згідно з аналізом російського Telegram-каналу Astra, відео, опубліковане Exilenova+, знято з вулиці Преображенської мікрорайону Південне місто. Приблизно в трьох кілометрах за адресою вул. Утевська, 46, раніше розташовувалася в/ч 11386. За непідтвердженою інформацією, зараз ця територія належить ОМОНу "Смерч" (на транспорті) Управління Росгвардії по Самарській області.

Дивіться відео в Telegram-каналі Главреда за посиланням.

Перемир'я 9 травня — останні новини

Як писав Главред, 29 квітня кремлівський диктатор Путін повідомив президенту США Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня перемоги.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про припинення вогню 9 травня. Українські представники зв'яжуться з командою США, щоб уточнити деталі.

У ЦПД РНБО також зазначили, що Путін пропонує короткочасне перемир'я на 9 травня, однак це пов'язано скоріше з побоюваннями щодо проведення пропагандистського параду, ніж з реальним прагненням до деескалації війни.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ не отримував жодних офіційних звернень від РФ щодо припинення вогню. Він підкреслив, що російські заяви не мають нічого спільного з реальними дипломатичними кроками.

"Це чергова спроба росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", — підкреслив Сибіга.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред