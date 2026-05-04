Як виглядає "Пакунок малюка" у 2026 році: вміст вразив батьків

Суперечки щодо якості наповнення "Пакунка малюка" тривають.

https://glavred.net/ukraine/kak-vyglyadit-paket-malysha-v-2026-godu-soderzhimoe-porazilo-roditeley-10761836.html Посилання скопійоване

Огляд "Пакунка малюка" зробила українська блогерка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DSSDKMRKRPO

Головне:

В Україні оновили підтримку сімей з дітьми

"Пакунок малюка" у 2026 році містить більше 90 товарів

Думки українців щодо "Пакунка малюка" розділилися

У 2026 році вперше за довгий час в Україні оновили підтримку родин при народженні дитини. Одним із головних елементів цієї допомоги є "Пакунок малюка".

Допомога включає більше 90 найменувань товарів, які необхідні для догляду за дитиною у перші місяці її життя. Як повідомив Департамент у справах сімей та дітей Кременчука, до пакунка входять підгузки, пелюшки різних видів, великий набір одягу, постільна білизна, розвиваючі іграшки та засоби гігієни як і для малюка, так і для мами.

відео дня

"Оскільки з початку року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років зріс до 2 817 грн, грошовий еквівалент пакунка тепер становить 8 451 грн", - йдеться у повідомленні.

Як насправді виглядає вміст "Пакунка малюка"

У TikTok українська блогерка Анастасія Цвіток показала, який "Пакунок малюка" отримала цього року після народження дитини. Вона розповіла, що деякими предметами вже неодноразово користувалася.

Зокрема блогерка міряла температуру дитині та використовувала термометр для води. Також Анастасія використала одяг з "Пакунка малюка". Його, за її словами, багато, чоловічки мають якісну тканину, однак не дуже хорошу фурнітуру.

Новоспечена мама підтвердила, що у боксі є багато пелюшок, одягу, іграшок для дитини, а також підгузків.

"Можна замінити речі із "Пакунка малюка", якщо не сподобався колір, або (одяг - Главред) не відповідає заявленій якості.... Я впевнена, що абсолютно усім буду користуватися", - зауважила Анастасія.

Дивіться відео огляду "Пакунка малюка" у 2026 році:

Що краще обрати: "Пакунок малюка" чи грошову компенсацію

У соцмережах майбутні та новоспечені батьки постійно обговорюють актуальність "Пакунка малюка". Зокрема у Threads користувач під ніком bohdan.miroshnikov спитав, чому багато людей хоче отримати гроші замість "Пакунка малюка". Обговорення цієї теми триває ще з кінця минулого року.

Обговорення "Пакунка малюка" / фото: скріншот

Під його дописом українці розділилися у думках. Одні пояснюють, що обрали грошову компенсацію замість "Пакунка малюка" через бажання самостійно обрати речі для дитини. Інші не впевнені в якості речей у боксі.

Обговорення "Пакунка малюка" / фото: скріншот

Проте деяким користувачам "Пакунок малюка" сподобався.

"Стосовно пакунку - взяла і не пошкодувала. Малій 11 місяців і досі користуємось речами. Так там біда з кнопками, було таке що не хотіли розчіплюватись і відривались. Але то пару штук. Всі пелюшки круті, косметика Ліндо, згідна, по якості не дуже. Іграшки, килимок та всі дрібнички то все використовувалось з повна. Плед, одіяльце то взагалі моя любов, якість топ. Підгузки були Huggies нам закрили питання на кілька місяців, а це немалі кошти. В мене перша дитина, накупила багато але і пакунок то топ", - поділилася своїм досвідом користувачка y.a_alla.

Обговорення "Пакунка малюка" / фото: скріншот

Допомога сім'ям з дітьми в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що незастраховані українки з 2026 року будуть отримувати 7 тисяч гривень допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також 50 тисяч гривень у якості одноразової допомоги при народженні дитини.

Раніше стало відомо, що якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки, крім 860 гривень, додатково щомісяця отримуватимуть по 7000 гривень до досягнення дитиною 1 року.

Напередодні повідомлялося, що допомога для догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно за умови, що заява на отримання такої допомоги надійшла до органу Пенсійного фонду України не пізніше місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку.

Більше новин:

Про персону: Анастасія Цвіток Анастасія Цвіток - українська блогерка з аудиторією у TikTok більше 21 тисячі підписників. У соцмержах ділиться легкими рецептами та досвідом свідомого материнства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред