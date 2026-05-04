25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

Україну накриває потепління, нічні заморозки відступають.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні протягом тижня буде теплою. Водночас місцями буде короткочасний дощ та слабкий вітер. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Суттєве підвищення температури повітря почнеться із західних областей. Також відступлять нічні заморозки.

Погода 4 травня

У понеділок, 4 травня, на більшій частині території України буде сухо. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі очікуються дощі. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південних, центральних та східних областях переважатиме північно-східний, 5 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3...+9 °С, вдень +17...+22 °С. У Криму та Приазов'ї +9…+15 °С.

Погода 5 травня

У вівторок, 5 травня, у більшості областей Українибуде тепло та сухо. Лише на крайньому південному сході та у Криму вночі очікується дощ. Вітер переважатиме змінного напрямку, у західній частині південний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+11 °С, в денний час +18…+23 °С.

Погода 6 травня

У середу, 6 травня, вночі істотних опадів не очікується. Вдень у західних областях та місцями на сході України можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний / південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +8…+13 °С, вдень становитиме +19…+24 °С.

Погода 7 травня

У четвер, 7 травня, у західних регіонах, вдень також місцями у північній частині будуть короткочасні дощі, у західних областях місцями очікуються гроза та дрібний град. На решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 °С, у денний час +20…+25 °С.

Погода 8 травня

У п'ятницю, 8 травня, на Правобережжі України пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер західний / південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +9…+14 °С, вдень +20…+25 °С.

Погода 9 травня

У суботу, 9 травня, у північних, центральних та східних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний / південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С.

Погода 10 травня

У неділю, 10 травня, вночі без істотних опадів місцями можливий туман. Вдень у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

