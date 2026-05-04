Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

Зі слів словацького прем’єра, у нього з Володимиром Зеленським "діаметрально протилежні погляди".

Про що заявив Фіцо після розмов із Зеленським

Головне з новини:

Фіцо хоче провести переговори з Українською стороною у Братиславі

Словацький прем’єр заявляє про розбіжності із Зеленським

Словаччина відмовляється від безкоштовної військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що хоче провести переговори між урядами Словаччини та України у Братиславі, хоча ще кілька днів тому після розмови з Володимиром Зеленським говорив про готовність приїхати до Києва. Про це пише Dennik N.

За словами Фіцо, він відчув, що "президент Зеленський був досить гнучким", тому тепер прагне організувати зустріч на словацькій території. "У мене немає причин робити дешеві жести", - додав він.

Фіцо підкреслив, що його позиція щодо ключових питань суттєво відрізняється від української.

"У мене з Володимиром Зеленським діаметрально протилежні погляди", - заявив прем’єр, уточнивши, що має "іншу думку щодо війни, щодо нафти і кредиту".

Він повторив, що Братислава не надаватиме Києву безкоштовної зброї: "Залишається правдою, що Словаччина не підтримуватиме жодних військових позик чи не надсилатиме зброю безкоштовно. Якщо хтось хоче зброю, він може її купити".

Водночас Фіцо визнав, що сусідство двох країн зобов’язує до співпраці, зокрема у транспортній та енергетичній сферах, де, на його думку, необхідно рухатися вперед.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Єревані зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Словацький прем'єр та український президент обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини. Сторони обговорили можливість особистої зустрічі найближчим часом.

Раніше у Фіцо придумали безглузду причину, щоб не їхати до Києва. За словами Річарда Такача, він рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

