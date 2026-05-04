В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

Ангеліна Підвисоцька
4 травня 2026, 18:40
Нові правила набудуть чинності вже у 2027 році.
В Україні змінюють правила виходу на пенсію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Вийти на пенсію буде складніше вже у 2027 році
  • В Україні збільшать страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію

В Україні зміняться правила виходу на пенсію. Це відбудеться вже у 2027 році. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсійний вік залишиться тим самим, але процес виходу на пенсію буде складнішим.

Що зміниться для пенсіонерів у 2027 році

Наступного року знадобиться більше відпрацьованих років, щоб вийти на пенсію. Якщо ви хочете вийти на пенсію в 60 років, то для цього знадобиться не менше 34 років стажу (зараз необхідно 33 роки).

У разі, якщо вихід на пенсію планується в 63 роки, вам знадобиться 24 роки стажу, замість 23 років. Єдине правило, яке не зміниться — вихід на пенсію в 65 років. Для цього буде достатньо 15 років.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи необхідно подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Нові правила можуть вплинути на тих, хто:

  • працював неофіційно,
  • не сплачував регулярно внески,
  • мав перерви в роботі.

Однак є винятки. Раніше на пенсію можуть вийти:

  • багатодітні матері,
  • люди з інвалідністю,
  • учасники бойових дій,
  • люди, які втратили роботу за півроку до виходу на пенсію.
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію і як її відновити / Інфографіка - Главред

Що робити, якщо мало стажу

Якщо ви хочете вийти на пенсію, але вам не вистачає стажу, ви можете скористатися одним із варіантів:

1. Вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років.

2. Оформити соціальну допомогу. Однак потрібно враховувати, що її розмір менший (2361 грн) і вона доступна лише після 65 років.

3. Продовжувати працювати офіційно або сплачувати внески добровільно.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12,1% — про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютин.

Крім того, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу на пенсію у 60 років потрібно підтвердити не менше 33 років роботи. Якщо людина вирішить піти на пенсію у 63 роки, достатньо буде 23 років стажу, а у 65 років — лише 15.

Нагадаємо, що в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій і мешканців сільської місцевості передбачені винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково — вже з 55 років.

Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

