Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2026, 19:14
Російські окупанти запустили 40 "Ланцетів" для атаки на столицю.
РФ атакувала Київ "Ланцетами" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що відомо:

  • РФ атакувала Київ "Ланцетами"
  • Більшість дронів вдалося знищити
  • Операція РФ була на руку Україні

Російські окупанти атакували Київ "Ланцетами". Для цього вони готували цілу операцію з "Шахедами" та "Ланцетами". Про це заявив фахівець з систем РЕБ і зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в Telegram.

"Завдання — будь-якою ціною продемонструвати жителям РФ і верхівці РФ уламки "Ланцета" у Києві", - пише експерт.

Загалом на Київ запустили 40 таких дронів. Однак слід зазначити, що цей дрон не міг долетіти до Києва. Тому росіяни замінили бойову частину додатковим акумулятором.

"Чому саме електричний Ланцет, адже для такого шоу є набагато кращі вироби. Думаю, хайп навколо "Ланцета" в РФ стих, і виробникам був потрібен якась гарна історія для нових закупівель. Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До "Ланцетів" додають "Шахеди" з фрагментами "Ланцетів", і вранці вся ця зграя вилітає на Київ", - пише "Флеш".

Водночас українські захисники намагалися зробити все, щоб знищити ворожі дрони. Однак кілька з них все ж змогли дістатись столиці, але шкоди не завдали.

У чому користь для України

"Флеш" наголосив на тому, що така операція принесла Україні лише користь. Адже "Ланцети" є достатньо точною зброєю, якою окупанти могли вразити українську техніку, людей чи підстанції.

До того ж це дало змогу відпрацювати тактику виявлення та протидії малим повітряним цілям, а також дослідити електроніку збитих "Ланцетів".

Як писав Главред, 13 березня Росія вночі атакувала Балаклію дронами. В результаті атаки пошкоджено три житлові будинки. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.

У ніч на 14 березня країна-агресор РФ вкотре завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема, Київська область.

Під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київської області. В результаті ударів загинули три людини, ще щонайменше вісім отримали поранення.

Через атаку в Києві було запроваджено екстрене відключення світла.

15 березня російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, внаслідок чого загинув військовослужбовець.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

