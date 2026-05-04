Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

Головне:
- Під час розмови з Зеленським Фіцо висловив підтримку вступу України до ЄС
- Словаччина та Україна будуть співпрацювати у кількох сферах
- Попри підтримку України Фіцо хоче відвідати парад Перемоги у Москві
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Єревані зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це український лідер повідомив у Telegram.
Словацький прем'єр та український президент обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.
Зеленський також зауважив, що Фіцо запевнив його у підтримці Словаччиною вступу України до ЄС і готовності допомагати нашій країні на цьому шляху.
Ця підтримка з боку прем'єр-міністра Словаччини стала несподіванкою для українців, адже напередодні видання Reuters повідомило про плани Фіцо відвідати парад Перемоги у країні-агресорці Росії цього року.
Вступ України до ЄС - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Франції вважають, що процес приєднання України до Європейського Союзу має відбуватися за стандартною процедурою без будь-яких "спрощених" або прискорених механізмів.
Нещодавно стало відомо, що до липня Україна має намір відкрити всі шість переговорних кластерів з ЄС. Цей етап стане важливою відправною точкою для подальшого просування переговорного процесу.
Раніше повідомлялося, що прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями.
Більше новин:
- Фантастично смачна випічка з дитинства: рецепт трубочок з двох інгредієнтів
- Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода
- Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям
Про джерело: Reuters
Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред