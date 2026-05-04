Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

Схоже, словацький чиновник хоче "всидіти на двох стільцях".

Під час розмови з Зеленським Фіцо висловив підтримку вступу України до ЄС

Словаччина та Україна будуть співпрацювати у кількох сферах

Попри підтримку України Фіцо хоче відвідати парад Перемоги у Москві

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Єревані зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Словацький прем'єр та український президент обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

Зеленський також зауважив, що Фіцо запевнив його у підтримці Словаччиною вступу України до ЄС і готовності допомагати нашій країні на цьому шляху.

Ця підтримка з боку прем'єр-міністра Словаччини стала несподіванкою для українців, адже напередодні видання Reuters повідомило про плани Фіцо відвідати парад Перемоги у країні-агресорці Росії цього року.

Нагадаємо, Главред писав, що у Франції вважають, що процес приєднання України до Європейського Союзу має відбуватися за стандартною процедурою без будь-яких "спрощених" або прискорених механізмів.

Нещодавно стало відомо, що до липня Україна має намір відкрити всі шість переговорних кластерів з ЄС. Цей етап стане важливою відправною точкою для подальшого просування переговорного процесу.

Раніше повідомлялося, що прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями.

