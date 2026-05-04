Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

Прем’єр Словаччини спростував повідомлення про свою участь у заходах 9 травня в Москві, уточнивши формат візиту та відповівши на критику з боку ЄС.

Парад 9 травня - Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві

Фіцо відмовився брати участь у воєнному параді на Красній площі

Словацький прем'єр проведе 9 травня зустріч з Путіним

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово робив проросійські та скандальні заявив в контексті України та війни, відмовився брати участь у військовому параді в Москві 9 травня. Про це він заявив в рамках саміту Європейської політичної спільноти, передає SME.

Минулого тижня в Кремлі повідомляли, що прем’єр-міністр Словаччини має бути серед іноземних гостей на військовому параді 9 травня в Москві.

Водночас Роберт Фіцо заперечив участь у параді, уточнивши, що планує лише покласти квіти до пам’ятника Невідомому солдату.

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення, і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад", – сказав Фіцо.

Фіцо також виправдав своє рішення поїхати до Росії, яке раніше викликало критику з боку Єврокомісії. Він зазначив, що не має наміру діяти під тиском чи опинятися в ситуації, яка могла б викликати у нього докори сумління.

Що цьому передувало

Як раніше повідомляв Главред, сьогодні, 4 травня в Єревані відбулася зустріч прем’єра Словаччини з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили співпрацю в різних сферах, а також підготовку найближчим часом засідання урядів у форматі міжурядової комісії.

Зеленський повідомив, що під час розмови Фіцо підтвердив підтримку Словаччиною євроінтеграційного курсу України та готовність сприяти її вступу до Європейського Союзу.

Роберт Фіцо

Чому парад у Москві може не відбутись - думка експерта

Як писав Главред, цього року проведення параду на Червоній площі опинилося під питанням. Про це в ефірі Radio NV розповів екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

За його словами, повітряну частину вже фактично скасували, оскільки російська система ППО не здатна чітко відрізняти свої цілі від чужих, і єдиним способом уникнути ризиків стало відмовитися від авіаційної складової.

Він також зазначив, що в Москві розглядають можливість повного скасування заходу. Навіть якщо наземна частина все ж відбудеться, вона, ймовірно, буде значно скромнішою порівняно з попередніми роками.

"Навіть якщо вони в останній момент таки щось на бігу проведуть, пробіжаться по Червоній площі, сам факт, що вони змушені це готувати в таємниці", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої сторони обговорили можливість проведення особистої зустрічі найближчим часом.

Водночас міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач заявив, що в Україні нібито можуть бути люди, здатні здійснити замах на словацького прем’єра. Таким чином у команді словацького прем'єра відповіли на можливість його візиту до Києва.

Раніше, після жорстких заяв і тиску з боку Словаччини щодо постачання електроенергії, Володимир Зеленський запросив Роберта Фіцо приїхати до України для обговорення ключових питань. Однак словацький прем’єр зазначив, що перед зустріччю має намір узгодити позицію щодо відновлення транзиту російської нафти з Єврокомісією та Угорщиною.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

