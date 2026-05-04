Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

Кім Чен Ин також назвав молодь основною силою для виконання завдань Трудової партії.

Кім Чен Ин закликав північнокорейську молодь готуватися до участі у війні в Україні на боці РФ

Кім Чен Ин агітує молодь для підтримки війни РФ проти України

Пхеньян посилює ідеологічний контроль

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин знову поставив молодь у центр державної пропаганди, назвавши її ключовою силою для виконання рішень Трудової партії та підтримки російської війни проти України. Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час зустрічі з делегатами з’їзду Молодіжної ліги в Пхеньяні Кім заявив, що молоді громадяни мають стати "авангардом" у просуванні державних цілей. За даними агентства, влада посилює ідеологічний тиск і мобілізаційні кампанії, зокрема у контексті військової співпраці з Росією.

Масові заходи та нові меседжі режиму

П’ятирічний з’їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді завершився масштабними маршами, смолоскипними парадами та урочистостями в столиці. Організація охоплює громадян віком приблизно від 14 до 30 років і традиційно використовується владою як інструмент мобілізації.

Кім Чен Ин закликав до "жорсткішої організації" та безумовної ідеологічної дисципліни, підкресливши, що молодь має відігравати провідну роль у виконанні партійних завдань.

Пряма прив’язка до війни в Україні

У листі, опублікованому правлячою партією наприкінці минулого тижня, лояльність молоді вперше відкрито пов’язали з участю Пхеньяна у війні Росії проти України. У документі йдеться, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, "перетворилися на бомби та полум’я", нібито захищаючи честь країни.

Аналітики, на яких посилається Reuters, зазначають, що такі заяви свідчать про подальше посилення військової риторики та прагнення режиму використати молодь як ресурс для зовнішньополітичних цілей Кремля.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, ще в листопаді близько 10 тисяч військових із Північної Кореї перебували поблизу російсько-українського кордону. Вони нібито виконували охоронні завдання.

За оцінками розвідки Південної Кореї, серед 10 тисяч військових понад 1000 становлять інженери, які були залучені до робіт із розмінування прикордонних територій.

Нагадаємо, після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Також відомо, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

