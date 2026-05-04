Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

Що повідомив Здебський:
- Бронювання усіх українців будуть переглядати
- Деякі бронювання зараз є фактично "липовими"
- Залишити бронювання потрібно не лише для працівників критичної інфраструктури
В рамках реформування системи в Україні планують здійснити глобальну перевірку усіх бронювань чоловіків. Про це виданню Телеграф повідомив нардеп Юрій Здебський.
За його словами, на темі бронювань є багато спекуляцій. Крім цього є питання до відстрочок. Наприклад, коли чоловіки 40-50 років стають студентами. Тому нардеп вважає, що бронювання треба переглядати.
Україні треба змінити підхід до бронювання чоловіків
Здебський зауважив, що зараз є багато невиправданих бронювань, хоча певний відсоток чоловіків з бронюваннями й справді виконує корисну роботу на критичних підприємствах.
"Треба думати та змінювати підходи, створювати чіткі правила. Відстежувати бронювання та відстрочки, а для цього треба створити відповідний контрольний орган", - наголосив він.
Щоб Україна могла функціонувати у стані війни, на думку нардепа, бронювання мають діяти для працівників критичної інфраструктури, сільськогосподарського сектору та аграріїв.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК. Зокрема перевірку документів та патрулювання можуть передати поліції.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізовувати заброньованих співробітників підприємств.
Нещодавно стало відомо, що у Верховній Раді вже в травні може з'явитися законопроект із поправками до чинного законодавства. Це означає, що правила мобілізації можуть частково оновити або уточнити.
Про персону: Юрій Здебський
Юрій Здебський — український полковник, ветеран військової служби. Начальник відділу по роботі з персоналом Східного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України. Народний депутат України IX скликання, пише Вікіпедія.
