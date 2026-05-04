Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

У гранд-фіналі конкурсу на глядачів чекає неймовірне шоу від легенд Євробачення.

https://glavred.net/stars/verka-serdyuchka-i-ruslana-vozvrashchayutsya-na-evrovidenie-2026-oficialnoe-zayavlenie-10761902.html Посилання скопійоване

Вєрка Сердючка та Руслана — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, eurovision.iconic, Руслана

Ви дізнаєтеся:

Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2026

Хто із зірок вийде на сцену конкурсу

Організатори Євробачення 2026 продовжують розкривати сюрпризи, які підготували для глядачів одного з найпопулярніших пісенних конкурсів світу. На офіційному сайті з'явилася інформація про те, що в традиційному інтервал-акті візьмуть участь українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка.

Гранд-фінал відбудеться 16 травня у Відні, Австрія. Інтервал-акт під назвою "Святкування! — Незабутнє возз'єднання всіх зірок Євробачення!" об'єднає знаменитостей, які стали візитівками конкурсу. З України організатори запросили одразу двох артистів — Руслану та Вєрку Сердючку.

відео дня

Вєрка Сердючка — Євробачення 2026 / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

"Руслана — потужна українська переможниця 2004 року, яка продемонструвала неймовірну енергію у своїх "Диких танцях". Вєрка Сердючка — статус ікони був остаточно підтверджений у 2007 році після того, як "Dancing Lasha Tumbai" посіла друге місце від України", — повідомляється на сторінці конкурсу.

Крім Сердючки та Руслани, на сцену Євробачення 2026 вийдуть й інші легенди конкурсу: Олександр Рибак та гурт Lordi, улюбленці публіки Крістіан Костов, Макс Мутцке, а також нещодавні представники конкурсу 2025 року — Еріка Вікман та Міріана Конте.

Руслана — Дикі танці / фото: instagram.com, Руслана

Також на сцені з'явиться справжня легенда Євробачення: Вікі Леандрос відкриє перший півфінал оновленою версією свого світового хіта "L'amour Est Bleu". Через майже 60 років співачка знову вийде на сцену у Відні, де в 1967 році вона вперше виконала пісню, яка стала одним із найулюбленіших гімнів Євробачення всіх часів.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Букінгемський палац оголосив, що племінниця короля Чарльза III, принцеса Євгенія, знову вагітна. В офіційному акаунті королівської сім'ї з'явилися кадри, на яких старші діти принцеси розглядають перший знімок малюка.

Також актриса Наталка Денисенко полетіла на Канарські острови разом зі своїм супутником Юрієм Савранським. Як зізналася артистка, ця поїздка була давньою мрією її обранця, яку парі не вдавалося здійснити довгий час через початок повномасштабної війни.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред