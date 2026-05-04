Спека до +29 накриє Львівщину, а за нею грози: коли очікувати похолодання

Погода у Львівській області кардинально зміниться під впливом циклонів із Польщі та Балтики.

Прогноз погоди на Львівщині на 5 травня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Львівщині 5 травня

Якою буде температура

Коли на Львівщині очікуються дощі

У вівторок, 5 травня, у Львівській області погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні буде тепло, без опадів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області та у Львові зберігатиметься мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, через який видимість погіршуватиметься до 500-1000 метрів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 6-11° тепла. Вдень повітря прогріється до 24-29° тепла.

Погода на Львівщині впродовж тижня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, відносна вологість повітря зменшуватиметься.

Попри спокійну погоду, синоптики попереджають про надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку по всій території області. Погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності відкритих джерел вогню.

Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 5 травня

У Львові вівторок буде теплим і сухим. Опадів не прогнозується.

Вночі температура повітря становитиме 8-10° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26-28° тепла. У ранкові години можливий слабкий туман із погіршенням видимості.

Якою буде погода на Львівщині впродовж тижня

Початок тижня потішить мешканців регіону сонячною та сухою погодою з денними температурами до +29°. Проте вже у другій половині тижня ситуація кардинально зміниться під впливом циклонів із Польщі та Балтики.

Очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози та град. Уже 6 травня синоптики прогнозують посилення вітру до штормових значень. Нічні показники залишаться стабільними, проте денна температура почне дещо знижуватися під впливом атмосферних фронтів.

Як повідомляв Главред, у Житомирській області на початку травня встановлюється по-літньому тепла погода. 5-8 травня нічна температура становитиме 8-13° тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 28°.

Також в Україні протягом тижня збережеться тепла погода з поступовим підвищенням температури. Нічні заморозки відступають, у більшості регіонів вдень буде +17…+25°.

Крім цього, на Полтавщині цього тижня буде багато сонця та без опадів. У області 5 травня температура підніметься до +19…+24°, у Полтаві — до +21…+23°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

