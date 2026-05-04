"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

У 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина / колаж: Главред, фото: instagram.com/camerondiaz

Коротко:

У 53-річної американської актриси Кемерон Діас народилася третя дитина. Про це розповів її чоловік, гітарист гурту Good Charlotte Бенджі Медден у соцмережі Threads.

"Камерон і я щасливі, схвильовані та неймовірно благословенні повідомити про народження нашої третьої дитини — Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, синку", — зазначив чоловік актриси.

Наостанок коханий Кемерон Діас додав, що вони з дружиною та дітьми почуваються добре. Зараз подружжя насолоджується батьківством і чудово проводить час разом.

"Ми обожнюємо життя з нашою родиною - наші діти здорові та щасливі, і ми за це вдячні! Ми чудово проводимо час! Надсилаємо найкращі побажання - родина Медденів", - підсумував чоловік актриси.

Зазначимо, з 2015 року Кемерон Діас перебуває у шлюбі з учасником групи Good Charlotte Бенджі Меденном. 30 грудня 2016 року у пари народилася дочка Раддікс. 23 березня 2024 року стало відомо, що на світ з'явився син подружжя Кардинал. Наутас став третьою дитиною Діас та її чоловіка.

Зірка "Маски" та "Всі божеволіють від Мері" Камерон Діас пішла з кіно в середині 2010-х, пояснивши це бажанням присвятити час родині. На початку 2025 року актриса несподівано повернулася до Голлівуду з комедійним бойовиком "Знову в справі". Також Діас повернулася до озвучування принцеси Фіони в мультфільмі "Шрек-5", вихід якого відбудеться у 2027 році.

Про особу: Кемерон Діас Кемерон Діас — американська акторка та модель. Має іменну зірку на голлівудській Алеї Слави. Здебільшого грає в комедіях, хоча на її рахунку є й драматичні ролі. Найвідоміші фільми з її участю: "Маска", трилогія "Ангели Чарлі", "Всі божеволіють від Мері", "Ванільне небо". Голосом Діас говорить принцеса Фіона, кохана, а пізніше — дружина головного героя мультфраншизи "Шрек".

