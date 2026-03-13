"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

Коротко:
- Військові РФ атакували дронами портову інфраструктуру
- Пошкоджено продуктовий склад
- Після "прильоту" виникла пожежа
Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту.
Виникло загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники.
"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що минулої ночі на території Одеси надзвичайних подій не сталося.
"Дякуємо Силам оборони за спокій у нашій Одесі. Підтримуємо ЗСУ і продовжуємо працювати для розвитку суспільства. Спокійного завершення робочого тижня", - зазначив Лисак.
Атаки РФ на Одеську область
Як писав Главред, 4 березня армія РФ завдала удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Судно під прапором Панами перевозило кукурудзу.
Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.
В ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Пожежі спалахнули на території непрацюючої бази відпочинку. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.
У ДТЕК повідомили, що армія РФ атакувала 34 великі підстанції в Одеській області. За час повномасштабної війни в регіоні не залишилося жодної вцілілої підстанції передачі електроенергії.
Колосальні руйнування зазнали понад 45% великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі, що забезпечують транспортування електроенергії від підстанцій Укренерго до будинків клієнтів в Одесі та області.
У Росії є три сценарії прориву до Одеси: думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву до Одеси і захоплення міста, яке залишається стратегічною метою Кремля.
"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен з них, то масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", - розповів Коваленко в інтерв'ю Главреду.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
