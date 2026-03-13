"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

У самій Одесі вночі надзвичайних подій не зафіксовано.

Російські дрони атакували портову інфраструктуру Одеської області / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Військові РФ атакували дронами портову інфраструктуру

Пошкоджено продуктовий склад

Після "прильоту" виникла пожежа

Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту.

Виникло загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники.

"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що минулої ночі на території Одеси надзвичайних подій не сталося.

"Дякуємо Силам оборони за спокій у нашій Одесі. Підтримуємо ЗСУ і продовжуємо працювати для розвитку суспільства. Спокійного завершення робочого тижня", - зазначив Лисак.

Атаки РФ на Одеську область

Як писав Главред, 4 березня армія РФ завдала удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Судно під прапором Панами перевозило кукурудзу.

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

В ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Пожежі спалахнули на території непрацюючої бази відпочинку. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.

У ДТЕК повідомили, що армія РФ атакувала 34 великі підстанції в Одеській області. За час повномасштабної війни в регіоні не залишилося жодної вцілілої підстанції передачі електроенергії.

Колосальні руйнування зазнали понад 45% великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі, що забезпечують транспортування електроенергії від підстанцій Укренерго до будинків клієнтів в Одесі та області.

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву до Одеси і захоплення міста, яке залишається стратегічною метою Кремля.

"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен з них, то масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", - розповів Коваленко в інтерв'ю Главреду.

