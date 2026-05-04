Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Вибухи в Москві, паніка в Кремлі та параноя Путіна: на РФ чекає найтривожніший парад з 2022 року

Анна Ярославська
4 травня 2026, 12:34
Минулої ночі вибухи пролунали всього за шість кілометрів від Кремля.
Путін, атака дронів
Удар по Москві напередодні 9 травня: подробиці атаки та нові загрози для Путіна / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, російські ЗМІ

Головне:

  • Дрони атакували елітну висотку всього за 6 км від Кремля
  • Атака сталася за 5 днів до військового параду на Червоній площі
  • Зеленський допустив можливість появи українських дронів у Москві 9 травня
  • Західні розвідки повідомляють про зростання параної у Путіна

У ніч на 4 травня 2026 року в столиці країни-агресора РФ прогриміли вибухи — Москву атакували дрони. Безпілотник вразив елітну висотку "Будинок на Мосфільмовській", що розташований всього в шести кілометрах від Кремля.

Удар дронів по Москві сьогодні стався за п'ять днів до параду на честь 9 травня, який має для росіян символічне значення, і на тлі того, що до столиці РФ останніми днями масово стягували комплекси ППО.

відео дня

На момент публікації матеріалу українські військові не прокоментували повідомлення про атаку, і масштаби завданих збитків поки що остаточно невідомі.

Главред зібрав усе, що відомо про нічний удар по столиці Росії: куди в Москві влучили дрони, які безпілотники долетіли до столиці РФ і як відреагувала місцева влада.

Атака на РФ 4 травня 2026 року — де в Москві стався вибух

Дрони помітили в Москві близько першої години ночі. Повідомлялося, що вони маневрують на низьких висотах. Зокрема, відео опублікував український Telegram-канал Exilenova+.

Дивіться відео — Москву атакували дрони:

Знімок екрана

Російські пропагандистські Telegram-канали писали про те, що на вулиці Мосфільмовській, 8 "пролунав вибух у житловому будинку". В результаті пошкоджено фасад, вибито скло. Крім того, уламки БПЛА впали на прибудинкову територію.

Повідомлялося також, що в результаті атаки вибило стіни трьох кімнат на 36-му поверсі. За словами очевидців, частина фасаду впала на машину під будинком.

У мережі з'явилися фото пошкодженої будівлі.

Наслідки нападу на Москву
Наслідки атаки на Москву / Фото: Exilenova+
Наслідки нападу на Москву
Наслідки атаки на Москву / Фото: Exilenova+

Пізніше мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. За його словами, постраждалих немає.

"За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події", — написав Собянін.

Трохи пізніше Собянін повідомив, що на Москву летіли ще два дрони. За його словами, "атаку відбили". Втім, падіння уламків все ж було зафіксовано.

Знімок екрана

Російський Telegram-канал Astra уточнює, що в результаті атаки було пошкоджено елітний житловий будинок у ЖК "Дім на Мосфільмовській". За даними видання, від цього будинку до Кремля – шість кілометрів.

Це найближче до Кремля місце, куди коли-небудь долітали українські дрони, не враховуючи успішну атаку на сам Кремль 3 травня 2023 року.

Висотний житловий будинок у ЖК
Висотний житловий будинок у ЖК "Дом на Мосфільмовській" / t.me/astrapress

Тим часом у Міноборони Росії відзвітували про успішну роботу ППО. Згідно з даними російського оборонного відомства, 117 українських БПЛА було збито за ніч над регіонами РФ і Москвою.

Під атакою, крім Москви та регіону, опинилися Астраханська, Бєлгородська, Воронезька, Волгоградська, Калузька, Курська, Липецька, Орловська, Ростовська, Рязанська, Саратовська, Смоленська та Ульяновська області.

Чим атакували Москву 4 травня

За даними моніторингового каналу Exilenova+, БПЛА, що атакував сьогодні вночі в Москві, є повноцінним ударним дроном типу FP-1.

"Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості від Кремля за дуже тривалий час (...) Підготовка до параду йде повним ходом", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, FP-1 — це український далекобійний ударний дрон-камікадзе, розроблений компанією Fire Point. Вперше був представлений у травні 2025 року. Призначений для ураження стратегічних цілей у глибокому тилу противника, здатний долати до 1600 км і нести бойову частину масою до 113 кг.

У мережі з'явилося фото уламків дрона. Видно, що на уламку безпілотника написано текст українською: "Не чіпати! Рухома частина".

Уламок безпілотника, який атакував Москву в ніч на 4 травня
Уламок безпілотника, який атакував у ніч на 4 травня Москву / скріншот

Як писало Радіо Свобода, Москва захищена численними системами ППО. Після перших атак українських БПЛА на столицю РФ навесні 2023 року російська влада звела навколо міста відразу кілька "кілець" ППО, що складаються з понад 100 позицій зенітно-ракетних комплексів "Панцир".

Система ППО навколо Москви та області
Система ППО навколо Москви та області / скріншот

Парад у Москві 9 травня відбудеться без військової техніки

На 9 травня в російській столиці заплановано військовий парад. Цього року він відбудеться в скороченому вигляді — без військової техніки, суворовців і кадетів. Влада пояснила це оперативною обстановкою.

Як повідомили в Міноборони РФ 28 квітня, по Червоній площі пройде піша колона військовослужбовців вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ ЗС РФ.

"Вихованці суворовських військових і нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також колона військової техніки, у зв'язку з поточною оперативною обстановкою не братимуть цього року участі у військовому параді", — йдеться в повідомленні.

Також росіянам обіцяють показати роботу військових усіх видів і родів військ, які фактично беруть участь у війні проти України.

Під час авіаційної частини параду над Червоною площею пролетять літаки російських пілотажних авіагруп.

Варто зазначити, що військова техніка щорічно бере участь у параді 9 травня в Москві з 2008 року. У 2025 році парад у Москві проводився з великим розмахом. У параді тоді брали участь понад 10 тисяч військових, зокрема з Північної Кореї, а також близько 200 одиниць бойової техніки — як 80-річної давності, так і сучасної.

У параді в Москві тоді взяли участь голова КНР Сі Цзіньпін, глави низки колишніх радянських республік, а також М'янми, Венесуели та Єгипту й деяких інших держав. Країни-члени Євросоюзу та НАТО представляв лише словацький прем'єр Роберт Фіцо. Крім того, урочистість відвідав сербський президент Александар Вучич.

Дрони на параді в Москві 9 травня: Зеленський допустив атаку

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За словами президента, вперше за багато років на параді на Красній площі не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", - сказав Зеленський.

Президент додав, що це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Зеленський зазначив, що главу Кремля необхідно підштовхувати в напрямку дипломатії.

Путін боїться замаху за допомогою дронів

Російське видання Важные истории, у розпорядженні якого опинився звіт розвідки однієї з європейських країн, пише про те, що російський диктатор Володимир Путін боїться змови або спроби перевороту.

"Зокрема, він побоюється використання безпілотників для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти", - йдеться в тексті документа.

У зв'язку з цим Федеральна служба охорони значно посилила заходи безпеки навколо Путіна, а сам глава РФ і його сім'я більше не бувають у своїх звичних резиденціях у Підмосков'ї та на Валдаї.

"З початку війни в Україні Путін часто ховається в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї, де може працювати тижнями, тоді як російські ЗМІ продовжують використовувати заздалегідь підготовлені відеоматеріали", - пише видання.

Крім того, цього року не було організовано жодної поїздки на військову інфраструктуру, на відміну від частих візитів у 2025-му.

Путін може стати наступним після Хаменеї – експерт

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що російський диктатор дійсно боїться за своє життя.

"Путін може стати наступним після Хаменеї. Ось тільки "з'їдять" його його ж люди. З цим страхом він і засинає, і прокидається", - зазначив він

За словами експерта, глава Кремля бачить, що дотягнутися можна куди завгодно.

"Наприклад, якщо ракета "Фламінго" з боєголовкою 1200 кг долетить до місця, де в цей конкретний момент перебуває Путін, то від цього об'єкта і самого Путіна залишиться лише пил, спогад про те, що такий колись був. Путіну з цим доводиться жити постійно", - пояснив він.

При цьому Огризко не виключає, що в Росії цілком можливий заговор, путч або переворот, який здійснять ті, хто стоїть поруч із Путіним, щоб змінити ситуацію на свою користь.

"Наскільки швидко оточення Путіна зрозуміє, що потрібно щось змінювати, інакше все зруйнується – це головне питання. Найімовірніше, цей процес уже відбувається, тому що є окремі сигнали про те, що навколо Путіна починається бродіння, а це вже найкраща ознака того, що путінський режим виходить на свою фінішну пряму", – додав він.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Кремль 9 травня війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:21Світ
Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

16:08Економіка
25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

Останні новини

16:22

"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

16:21

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:08

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

15:54

Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

15:19

Залишати ввімкненими не можна: експерти назвали найнебезпечніші побутові прилади

Росію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄСРосію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄС
15:13

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

14:59

Три знаки зодіаку переживуть переломний етап: доля готує сюрпризи

14:38

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:17

Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

Реклама
14:16

Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

14:04

Гороскоп на завтра, 5 травня: Стрільцям - суперечки, Водоліям - прибуток

13:58

На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

13:51

Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

13:45

"Це більше, ніж дитяча мрія": ХАС про роль ведучого у "Караоке на майдані"

13:22

Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

13:20

Денисенко разом із коханим виїхала з України: "Кожен день як останній"

12:48

"Починається новий розділ": Настя Каменських вперше вийшла на зв'язок після розлучення

12:46

Фантастично смачна випічка з дитинства: рецепт трубочок з двох інгредієнтів

12:35

Нечепура: Кіркоров жорстко розкритикував Лорак через неохайну дочку СофіюВідео

12:34

Вибухи в Москві, паніка в Кремлі та параноя Путіна: на РФ чекає найтривожніший парад з 2022 року

Реклама
12:31

Коли в Україні відзначають День матері у 2026 році: точна дата та традиції свята

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 5 травня: Козлам — подолання, Півням — перепочинок

11:55

Як виглядає "Пакунок малюка" у 2026 році: вміст вразив батьків

11:40

"Українські дрони можуть пролетіти над парадом 9 травня": Зеленський пригрозив Росії

11:31

Чому 5 травня не можна залишати брудний посуд: яке церковне свято

11:12

alyona alyona віддає свій Instagram виховательці дитсадка

11:06

Багато загиблих і поранених: Росія завдала ракетного удару по Харківській області

11:04

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"Відео

10:53

Суворі заборони у свято 5 травня: що можна і не можна робити

10:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 травня (оновлюється)

10:30

Гірше цвітуть і дають слабкий урожай: де не варто садити помідориВідео

10:20

Франція проти "короткого шляху" вступу України до ЄС - деталі

10:18

Імплантація чи знімні конструкції: як зробити правильний вибір для відновлення зубного ряду новини компанії

10:10

"Ви програєте цю війну": Келлог передав несподіване послання Росії

10:01

Путін сидить у бункері й боїться удару від найвідданішого силовика: ЗМІ дізналися подробиці

09:58

"Поки тривають бойові дії": Ротару ухвалила важливе рішення

09:28

США залишають Європу без далекобійних ракет: FT попереджає про ризики безпеки

08:56

З 4 травня розпочинається нова епоха: 3 знаки зодіаку кардинально змінять своє життя

08:32

Лондон готується до важливого кроку: Британія виділить 90 млрд євро для України — FT

08:30

"Може статися щось важливе": Politico дізналася, що Європа очікує нападу РФ

Реклама
08:10

Війна дронів виходить на новий рівень: Копитько назвав вразливе місце РФПогляд

08:08

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:12

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

06:13

Не лише дзеркала: який подарунок на весілля може "вкоротити" вік шлюбу

05:55

"Під впливом алкоголю та речовин": над Брітні Спірс відбудеться суд

05:17

Більшість робить помилку: який трюк зробить шашлик справді соковитим і м'яким

04:41

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

03:33

Гроші, успіх або небезпека: значення зустрічі з котом за народними прикметами

02:19

Що відбувається після смерті: вчені вразили приголомшливим відкриттям

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти