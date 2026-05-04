Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

Руслан Іваненко
4 травня 2026, 20:05
Міноборони вдосконалює систему "Резерв+" для оновлення даних без відвідування ТЦК.
Лікарям ВЛК планують надати доступ до цифрових медичних історій / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • МО працює над виправленням помилок ВЛК
  • Триває цифровізація системи військового обліку
  • Дані об’єднають через "Оберіг" і "Резерв+"

Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу. Про це відомство повідомило у відповіді на запит Hromadske.

У Міноборони зазначають, що система військово-лікарської експертизи поступово реформується: триває її цифровізація, а також перегляд і оптимізація процедур медичних оглядів.

"Наразі ведеться активна робота з аналізу помилок і непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК і СП, та розробки системного рішення, яке дозволить виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому", - заявили в Міноборони.

У відомстві наголошують, що ВЛК визначає лише придатність до військової служби, а тому огляд може проводитися на базовому рівні за відсутності скарг або підтверджених медичних документів. Водночас рішення комісії можна оскаржити у досудовому порядку, якщо воно не відповідає реальному стану здоров’я.

Також у Міноборони повідомили про низку запланованих змін, спрямованих на вдосконалення системи відбору, медичного контролю та підготовки мобілізаційного ресурсу. Зокрема, йдеться про покращення обміну даними між системою "Оберіг", базами Нацполіції та Держприкордонслужби.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Окремо планується повноцінний запуск електронного кабінету в застосунку "Резерв+", що дозволить громадянам оновлювати свої персональні дані, зокрема адресу проживання та контактну інформацію, без відвідування ТЦК.

Крім того, Міноборони працює над наданням лікарям ВЛК доступу до цифрових медичних даних пацієнтів із цивільних медзакладів. Це, за задумом, має зробити оцінювання стану здоров’я більш об’єктивним і зменшити кількість помилкових рішень.

Зміни у підходах до мобілізації

Також передбачається перехід до більш адресного підходу у мобілізаційних заходах — із пріоритетом залучення фахівців, які відповідають потребам конкретних підрозділів Сил оборони.

У системі "Оберіг" планують відображати додаткові дані про військовозобов’язаних, зокрема цивільну професію, рівень освіти та стан здоров’я. Окрім цього, Міноборони працює над удосконаленням взаємодії між ТЦК, Нацполіцією та військовим командуванням.

"Це необхідно для впровадження системи цільового оповіщення військовозобов'язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів і знизить соціальну напругу", - підкреслили в Міноборони.

Чи ефективним буде зниження мобілізаційного віку в Україні - думка експерта

Військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні потенційно може дати ефект, однак таке рішення потребує вкрай зваженого підходу.

За його словами, вирішальним фактором у цьому питанні є не стільки вік мобілізованих, скільки рівень їхньої підготовки та якість управління підрозділами. Експерт наголошує, що без належного вишколу та ефективного командування подібні кроки можуть призвести до невиправданих втрат серед особового складу.

Мобілізація в Україні — останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізовувати заброньованих співробітників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Новини.Live.

Крім того, 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

також в рамках реформування системи в Україні планують здійснити глобальну перевірку усіх бронювань чоловіків. Про це виданню Телеграф повідомив нардеп Юрій Здебський.

Про джерело: Громадське / hromadske

Hromadske - неприбуткова організація, яку 22 листопада 2013 року створили українські журналісти. Набуло популярності завдяки трансляціям подій Революції гідності. "hromadske" зареєстровано як громадська організація, вона не має власників та є незалежним у редакційній діяльності.

