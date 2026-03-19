Росія посилить тиск: військовий здивував прогнозом щодо тривалості війни

Головне із заяви військового:
- Економічне становище Росії може тільки погіршуватися
- Росіяни будуть вибивати для себе кращі умови мирної угоди
- Вже на початку літа РФ може бомбити водоканали в українських містах
Економічне становище у країни-агресора Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе ще рік-два. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів.
За його словами, справа навіть не в тому, що ситуація раптово стане критичною і Росія "розвалиться", а в тому, що погіршення буде настільки глибоким, що його вже неможливо буде зупинити жодними заходами.
"Як це свого часу сталося з Радянським Союзом, де вже не допомагали ні реформи, ні інші спроби стабілізації, тому що економічна ситуація була катастрофічною", - наголосив аналітик.
Він додав, що в Кремлі розуміють, у якій точці перебувають, і єдине, до чого можуть прагнути в цій ситуації, — це укладення угоди.
"Всі їхні зусилля, включаючи використання додаткових ресурсів, будуть спрямовані на те, щоб вибити для себе кращі умови. Очевидно, що йдеться про посилення тиску — як військового, так і на цивільну інфраструктуру", - зауважив військовий.
На його думку, вже на початку літа росіяни почнуть бомбити українські водоканали в містах, бо їхня мета — досягти угоди на своїх умовах.
"І ці "покращення" (через війну в Ірані, - ред.) у вигляді фінансових ресурсів дають їм додатковий час і сили, щоб схилити нас до вигіднішої для них угоди", - підсумував Андрусів.
Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як елемент ширшої стратегії протидії Китаю. У Білому домі вважають, що "заохочення Москви до миру та залучення до країни американських інвестицій дозволить змістити світовий баланс сил і відтягнути Кремль від Пекіна".
Президент України Володимир Зеленський говорив, що війна Росії проти України може завершитись шляхом мирних переговорів. В України є кілька ідей, які можуть стимулювати припинення війни.
Водночас командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що в першій половині 2027 року почне спадати інтенсивність бойових дій та може з’явитися передумова для завершення війни.
Про персону: Віктор Андрусів
Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.
