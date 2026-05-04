Багато загиблих та поранених: РФ вдарила ракетою по Харківщині

Внаслідок удару по Мерефі загинули щонайменше три людини.

https://glavred.net/war/mnogo-pogibshih-i-ranenyh-rf-udarila-raketoy-po-harkovshchine-10761824.html Посилання скопійоване

РФ вдарила ракетою по Мерефі / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що відомо:

Росія завдала ракетного удару по Мерефі в Харківській області

В результаті атаки є загиблі та постраждалі

Російські окупанти вдарили ракетою по Харківщині. "Приліт" був зафіксований у місті Мерефа. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки загинули чотири людини. Вже відомо про 16 постраждалих. Відомо, що загиблими були чоловіки 50-ти та 63 років, а також жінки віком 41 та 52 роки.

відео дня

"На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Відео з місця удару можете побачити у нашому телеграм-каналі за посиланням.

РФ вдарила ракетою по Мерефі / фото: скріншот

Внаслідок ракетного удару загорівся приватний будинок та автомобіль, були пошкоджені інші житлові будинки. Згодом рятувальники ліквідували пожежу.

Синєгубов уточнив, що росіяни також пошкодили СТО та 4 магазина.

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. В результаті ворожої атаки постраждали три людини. У Салтівському та Основ'янському районах ворожі дрони завдали удару по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами типу "Шахед". В результаті атаки пошкоджено автомобілі та житловий будинок. Після влучання загорілася покрівля площею 100 квадратних метрів.

Раніше російські окупанти атакували Тернопіль ударними дронами типу "Шахед". Над Тернополем було понад 50 дронів. Зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні об'єкти.

Читайте також:

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред