УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вдарила із РСЗВ по Лиману: 6 загиблих, 5 поранених

Анна Ярославська
8 липня 2023, 12:44 оновлено 8 липня, 13:36
384
Близько 10 ранку в суботу окупанти завдали удару по Лиману Донецької області - влучили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин.
Окупанти обстріляли Лиман
Окупанти обстріляли Лиман / Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Вранці в суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли з РСЗВ місто Лиман в Донецької області. Жертвами обстрілу стали щонайменше шість осіб, ще п'ятеро - отримали поранення.

Як повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко, близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту із РСЗВ - влучили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин.

"Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранено внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лиману", - написав Кириленко.

відео дня

За його словами, на місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

В МВС України уточнили, що внаслідок обстрілу РФ загинули двоє чоловіків і чотири жінки. Поранення отримали 3 жінки та 2 чоловіків.

Як повідомляв Главред, в ніч на 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Ворог влучив у підприємство, постраждав чоловік.

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Руйнувань зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

За даними МВС, внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них три дитини).

Інші новини:

війна в Україні Донецька ОДА Лиман новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

10 областей потонуть у дощах вже завтра: куди прийдуть грози

10 областей потонуть у дощах вже завтра: куди прийдуть грози

14:15 Синоптик
Україна вдарила по Кримському мосту восени 2022 року: визнання Міноборони

Україна вдарила по Кримському мосту восени 2022 року: визнання Міноборони

14:03 Україна
На півдні Росії залишається повторити те, що вони зробили під Харковом - дипломат

На півдні Росії залишається повторити те, що вони зробили під Харковом - дипломат

13:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:15

10 областей потонуть у дощах вже завтра: куди прийдуть грози

14:03

Україна вдарила по Кримському мосту восени 2022 року: визнання Міноборони

13:41

"Не виставляйте себе нижче талії": Лоліта в обтягуючому стала посміховиськом

13:39

Копія Леонтьєв: Лорак висміяли за новий образ

13:24

Подоляк спрогнозував, чи повернуться "пригожинці" воювати з Україною

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:21

Російський дизайнер згадав, як огидно на зйомках себе вела Заворотнюк

13:07

На півдні Росії залишається повторити те, що вони зробили під Харковом - дипломат

12:44

РФ вдарила із РСЗВ по Лиману: 6 загиблих, 5 поранених

12:39

Які долари точно не можна збути в банках і обмінниках: що потрібно знати

Реклама
12:07

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 липня 2023: Овни підуть напролом, Терези - удар по фінансах

11:41

Ердоган готує Путіну "удар під дих" після розмови із Зеленським

11:38

В Україні масово перевіряють лічильники: як не заплатити гігантські гроші за газ

11:32

Силіконова "Міс Москва" назвала всіх росіянок нецензурним словом

11:15

"Залізний генерал" Залужний святкує 50-річчя: 12 цікавих фактів про головкома ЗСУВідео

10:56

Унікальна головоломка з молодим Залужним: знайдіть 5 відмінностей за 30 секунд

10:42

"Батько з небес сказав мені: "Зупинись"": Ступка вперше оцінив своє п'яне ДТП

10:05

"Використовуючи всі озброєння": Резніков повідав, як ЗСУ застосують касетні снаряди

09:46

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

09:32

У ГУР пояснили, навіщо Путін послав на ЗАЕС свого "боярина" Кирієнка

Реклама
09:17

Путін! Навіщо ти стріляєш ракетами по Львову?Погляд

08:58

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: що потрібно робити

08:45

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФВідео

08:28

Україна заслуговує отримати членство в НАТО - ЕрдоганФото

07:47

Наразі Україна не готова до членства в НАТО - Байден

07:05

Загадка для найуважніших: потрібно знайти загублену каблучку на підлозі

06:45

Чому ми неправильно вживаємо слова "уїхати" і "угнати": Авраменко пояснив значенняВідео

06:02

Коли Україна стане членом НАТО?Погляд

05:00

Буде майже 6-бальний шторм: Україну накриває дуже сильна магнітна буря

04:40

Під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і МО: генерал розповів про РосгвардіюВідео

04:00

Яке сьогодні свято 8 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

Чим підгодувати огірки: дачники розкрили хитрий секрет багатого врожаю

02:35

Огризко спрогнозував, чи влаштує РФ теракт на Запорізькій АЕС

01:35

"Сумніватимуться, хто це зробив": Захід не відповість РФ у разі аварії на ЗАЕС – Огризко

07 липня, п'ятниця
23:59

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

23:31

"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

23:21

"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

22:49

"Немає чого розслаблятися": українська блогерка зраділа ракетному удару по ЛьвовуВідео

22:47

Дитина залишилася без мами: у Норвегії жорстоко вбили біженку з України

21:55

ЗСУ озброять касетними боєприпасами: у Байдена зробили гучну заяву

Реклама
21:31

Хитра головоломка для найуважніших: треба всього за 5 секунд знайти кота

21:30

На РФ чекає демілітаризація: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

21:26

Теракт окупантів в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих воїнів

21:15

Сергій Стерненко. Чи дадуть Україні касетні снаряди?Відеоблоги

20:34

Армія України взяла в пастку окупантів у Бахмуті і рухається на півдні - Маляр

20:30

Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини: про що говоритиме з Ердоганом

19:43

Прослуховування під час переговорів: в BND дізналися секрети Пригожина і Лукашенка

19:24

ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16 - Ходжес

19:13

Як солити огірки на зиму в холодній воді: рецепт, від якого вся сім’я оближе пальчики

19:11

Чому Запоріжжя - не Чонгар, або Про очевиднеПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти