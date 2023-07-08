РФ вдарила із РСЗВ по Лиману: 6 загиблих, 5 поранених

Близько 10 ранку в суботу окупанти завдали удару по Лиману Донецької області - влучили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин.

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Окупанти обстріляли Лиман / Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Вранці в суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли з РСЗВ місто Лиман в Донецької області. Жертвами обстрілу стали щонайменше шість осіб, ще п'ятеро - отримали поранення.

Як повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко, близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту із РСЗВ - влучили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин.

"Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранено внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лиману", - написав Кириленко.

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За його словами, на місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

В МВС України уточнили, що внаслідок обстрілу РФ загинули двоє чоловіків і чотири жінки. Поранення отримали 3 жінки та 2 чоловіків.

Як повідомляв Главред, в ніч на 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Ворог влучив у підприємство, постраждав чоловік.

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Руйнувань зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

За даними МВС, внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них три дитини).

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