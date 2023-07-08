У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

Вночі 8 липня "Шахеди" завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Постраждав 26-річний чоловік.

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РФ атакувала Кривий Ріг в ніч на 8 липня / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 8 липня російські безпілотники завдали удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог влучив у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.

"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Влучив по сільськогосподарському підприємству", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, сталося одразу дві пожежі. Загалом, вогонь охопив 360 кв.м. Рятувальники його погасили.

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Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та машини.

За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждав 26-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що наразі триває обстеження території "прильоту".

Що кажуть у Повітряних силах

Вночі 8 липня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Частину ударних БПЛА не вдалося перехопити. "Шахеди" вдарили по промислових об'єктах та об'єктах інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Минулої ночі захисники українського неба знищили п'ять "Шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Ракетний удар РФ по Львову 6 липня

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову.

Руйнувань зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два ВНЗ; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

За даними МВС, внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них три дитини).

В РФ після удару назвали мету атаки по Львову. У Міністерстві оборони країни-агресора цинічно заявили, що спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ кажуть, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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