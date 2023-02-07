Росія провалить окупацію Донецької області: у розвідці Британії пояснили причини

Країна-окупант Російська Федерація найближчими тижнями не зможе наростити сили, щоб суттєво вплинути на результат військових дій, вважають аналітики.

Війська РФ у найближчій перспективі не зможуть захопити Донецьку область через брак сил - розвідка Британії / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії з початку січня поточного року, ймовірно, намагаються відновити масштабні наступальні операції на території України. Однак окупантам найближчими тижнями не вдасться добитися серйозних успіхів у реалізації планів щодо захоплення Донецької області, оскільки їх війська мають проблеми через дефіцит боєприпасів і підготовлених підрозділів. Про це повідомили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що у російських військ не буде суттєвих успіхів у наступальних діях в Донецькій області. Окупанти зіткнулися з дефіцитом боєприпасів і кваліфікованих військових.

На думку фахівців, Росія ставить перед собою завдання повного захоплення Донецької області і з початку січня, ймовірно, намагається відновити масштабні наступальні операції. Втім, окупаційним силам, через проблеми, що склалися, вдалося здійснити просування лише на декілька сотень метрів на тиждень.

Розвідники вважають, що російські окупанти стикаються з ситуацією, коли недостатньо укомплектованим і недосвідченим підрозділам ставлять складні завдання на тлі політичного тиску. Причому командування, як і раніше, буде висувати масштабні вимоги.

При цьому навряд чи окупантам вдасться незабаром вирішити свої проблеми.

"Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни", - підкреслюється в повідомленні.

Загроза наступу Росії в лютому

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк раніше сказав, що окупаційні війська Росії стягують свої сили і засоби на східний фронт. Загарбники готуються до наступу. Директор РФ Путін наказав своїм окупантам повністю захопити Донецьку і Луганську області до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ворожа армія РФ може піти в наступ до річниці повномасштабного військового вторгнення в Україну. Українські війська готуються відбивати атаку. Резніков не виключив появи в напрямку Харкова ударного угруповання.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що після 15 лютого можна буде очікувати наступу Росії в будь-який день. Окупанти продовжують посилюватися. Незабаром вони завершать навчання мобілізованих, для їх перекидання на фронт знадобиться 10 днів.

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Війна Росії проти України на Донбасі: