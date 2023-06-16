Від російських обстрілів загинула сім'я на Херсонщині

Ворог ціленаправлено продовжує обстрілювати житлові будинки.

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Росіяни атакують Херсонщину / колаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin, МВС

Російські війська обстріляли Новоберислав, що у Херсонській області в ніч на 16 червня. Внаслідок обстрілів є жертви.

"Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя", - повідомляє очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За словами очільника, окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію. Російська армія обстрілювала житлові будинки.

Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі. Дорогою до лікарні постраждалий помер від отриманих поранень.

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Обстріли Херсонщини

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни вбили священника УПЦ, який у храмі роздавав гуманітарку. Перед загибеллю священник роздавав біля храму гуманітарну допомогу постраждалим через теракт на Каховській ГЕС.

Гуменюк розповіла про жорстокі обстріли Херсонщини. Вночі окупанти активізуються. Вони продовжують той самий нічний терор. Однак хоча обстрілів стало менше, але жертв не вдається уникнути.

Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими.

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