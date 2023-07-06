У Макіївці знищили великий склад зброї росіян: Маляр розкрила деталі удару

Українські військові знекровлюють окупантів нестачею боєприпасів та пального, яка стане фатальною них.

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У Макіївці прилетіло по складах окупантів / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про успішний наступ Збройних сил України та розповіла деталі удару по складах окупантів у Макіївці.

"Щодня ЗСУ знаходить і знищує склади та логістичні вузли окупантів.Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку. Це наша відповідь на лобові штурми ворога", - зазначила Маляр у Telegram.

ЗСУ наносить ефективні та болючі точкові удари. Маляр зазначила, що такими діями українські військові знекровлюють окупантів, для яких нестача боєприпасів та пального стане фатальною.

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"Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - розкрила заступниця міністра оборони.

"Бавовна" у Макіївці

Нагадаємо, що 4 липня в окупованій Макіївці сталась потужна "бавовна". У Telegram-каналах місцеві жителі опублікували фото "прильотів" в окупованому місті. У Мережі пишуть, що вдарили по нафтобазі в Макіївці.

5 липня у Макіївці прилетіла нова "бавовна". Повідомляється, що потужна пожежа сталася на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито стався розлив нафтопродуктів.

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