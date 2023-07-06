"Бойовики на території Академії" : у РФ назвали цинічну ціль удару по Львову

Поплічнику Шойгу здалося, що в житлових будинках Львова, які знищила Росія, нібито розміщувалися іноземні найманці.

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Ракетний удар по Львову / Колаж Главред, фото ДСНС

У Росії міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами Калібр. У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

"Метою удару по Львову стала західна техніка і бойовики на території військової академії", - заявили в країні-агресорі.

Більш того, поплічнику Шойгу здалося, що в житлових будинках Львова, які знищила Росія, нібито розміщувалися іноземні найманці.

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"Бойовики на території Академії" за версією росіян це загиблі 32-річна Анастасія та її 60-річна мати Мирослава, 63-річна Ірина та 35-річний Михайло.

Крім того, нещодавно з-під завалів дістали 5-ту жертву.

Зрештою, в Міноборони РФ резюмували, що стратегічним резервам України нібито завдано істотної шкоди. Ймовірно, вони мають на увазі чотири школи, гуртожитки Львівської політехніки і три десятки житлових будинків.

Ракетний удар по Львову / скріншот Міноборони РФ

Дивіться відео наслідків ракетної атаки РФ по Львову:

Масова атака на Львів

Вночі 6 липня російські "калібри" пошкодили частину Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО.

В результаті загинули п'ятеро людей. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

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