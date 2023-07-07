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Ракетний удар РФ по Львову: кількість жертв зросла до 9

Анна Ярославська
7 липня 2023, 06:40 оновлено 7 липня, 07:03
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Внаслідок атаки окупантів 9 людей загинули і 42 отримали поранення (з них троє дітей). Рятувально-розшукові роботи продовжуються.
Ракетний удар по Львову
У Львові збільшилася кількість жертв ракетної атаки РФ / Колаж: Главред. Фото: t.me/andriysadovyi, facebook.com/iklymenko.fb,

У Львові в ході аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованого будинку внаслідок російської ракетної атаки було виявлено тіло ще одного загиблого.

Таким чином, кількість жертв зросла до семи осіб. Про це повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Чиновник уточнив, що ще одна загибла - жінка.

відео дня

"Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки", - написав глава ОВА.

Пізніше у МВС повідомили, що кількість жертв атаки на Львів зросла.

"Станом на 6:00 встановлено, що внаслідок вибухів 9 людей загинули і 42 отримали поранення (з них троє дітей). Рятувально-розшукові роботи продовжуються", - повідомили у МВС.

Ракетний удар РФ по Львову: кількість жертв зросла до 9
Наслідки ракетного удару РФ по Львову / Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Тим часом Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ворожої атаки 6 липня на Львів.

Дивіться відео - Перші хвилини після ракетного удару російських окупантів по Львову:

скріншот

Ракетний удар РФ по Львову 6 липня

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули п'ятеро людей. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два ВНЗ; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

В РФ після удару назвали цинічну ціль атаки по Львову. У Росії Міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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