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РФ завдала ракетного удару по Львову, є жертви: всі подробиці

Анна Ярославська
6 липня 2023, 06:34 оновлено 6 липня, 06:57
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Внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, уламки російської ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок.
Ракетний удар по Львову
Ракетний удар по Львову окупанти завдали в ніч на 6 липня / Колаж: Главред, фото: скріншот , t.me/andriysadovyi

У ніч на 6 липня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через повітряну атаку країни-агресора РФ із застосуванням ударних БПЛА і ракет. У Львові пролнала серія вибухів.

Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, уламки російської ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив в Telegram мер міста Андрій Садовий.

"У Львові уламки ракети влучили у житловий будинок. Надзвичайники витягують людей з-під завалів", - написав він.

відео дня
У Львові постраждали люди через ракетний удар РФ
У Львові постраждали люди через ракетний удар РФ / Фото: t.me/andriysadovyi

Станом на 6 ранку відомо про три жертви. За словами Садового, тіла загиблих витягли з-під завалів житлового будинку.

Повідомлялося також про 8 поранених громадян внаслідок ворожої ракетної атаки.

Тіла загиблих витягли з-за завалів
Тіла загиблих витягли з-за завалів / Фото: t.me/andriysadovyi

"Пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення", - повідомив мер.

Дивіться відео - Садовий розповідає про наслідки ракетного удару по Львову:

РФ завдала ракетного удару по Львову, є жертви: всі подробиці

Перед цим голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram, що російські окупанти під час цієї повітряної атаки прицільно били по житлових будинках.

За його словами, російська ракета влучила в багатоквартирний будинок. Після цього сталося загоряння, яке оперативно погасили.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС, рятувальники розбирають завали.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Львову:

скріншот

Повітряні атаки України ракетами і дронами

У вівторок, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. Внаслідок удару постраждали десятки людей, серед них – діти. Удар було завдано ракетою "Іскандер".

Російські окупаційні війська 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по ресторану, в якому було багато людей. Загинули 12 людей, загинули зокрема і троє дітей. Постраждали 60 осіб, у тому числі немовля.

У ніч на 29 червня Росія також атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.

Інші новини:

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