РФ завдала ракетного удару по Львову, є жертви: всі подробиці

У ніч на 6 липня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через повітряну атаку країни-агресора РФ із застосуванням ударних БПЛА і ракет. У Львові пролнала серія вибухів.
Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, уламки російської ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив в Telegram мер міста Андрій Садовий.
"У Львові уламки ракети влучили у житловий будинок. Надзвичайники витягують людей з-під завалів", - написав він.
Станом на 6 ранку відомо про три жертви. За словами Садового, тіла загиблих витягли з-під завалів житлового будинку.
Повідомлялося також про 8 поранених громадян внаслідок ворожої ракетної атаки.
"Пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення", - повідомив мер.
Дивіться відео - Садовий розповідає про наслідки ракетного удару по Львову:
Перед цим голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram, що російські окупанти під час цієї повітряної атаки прицільно били по житлових будинках.
За його словами, російська ракета влучила в багатоквартирний будинок. Після цього сталося загоряння, яке оперативно погасили.
На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС, рятувальники розбирають завали.
Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Львову:
Повітряні атаки України ракетами і дронами
У вівторок, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. Внаслідок удару постраждали десятки людей, серед них – діти. Удар було завдано ракетою "Іскандер".
Російські окупаційні війська 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по ресторану, в якому було багато людей. Загинули 12 людей, загинули зокрема і троє дітей. Постраждали 60 осіб, у тому числі немовля.
У ніч на 29 червня Росія також атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.
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