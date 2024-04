Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро.

Геолокаційні кадри на які посилаються аналітики ISW, опубліковані 11 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в Кринках. Крім того, російські війська нещодавно почали діяти у південній частині острова Великий Потьомкін.

11 квітня російські джерела заявили, що російські війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися висадитися на східному березі Херсонської області та на буровій платформі в Чорному морі. У ФСБ заявили, що співробітники не допустили висадку української диверсійно-розвідувальної групи на бурову платформу в районі Штормового газового родовища в Чорному морі.

Останнім часом активізувалися бої біля берегів Дніпра на півдні України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала від літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", - йдеться у повідомленні розвідників.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.