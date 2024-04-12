'Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року': Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ

Якщо Захід і далі затримуватиме допомогу Україні, то РФ може перегрупувати війська і підготувати нове угруповання для початку масштабнішого наступу.

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Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ/ колаж: Главред, Фото: колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.ru

Російські окупанти не здатні піти у масштабний наступ в Україні влітку цього року. Угруповання загарбників, яке сьогодні діє на окупованих територіях, не здатне на велику операцію.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.ua. За словами експерта, те, що зараз роблять на фронті загарбники, і є їхніми найбільшими можливостями.

"Якби Росія була спроможна сьогодні вести таку наступальну операцію, повірте, вони б її вели. Те, що ми спостерігаємо сьогодні на фронті, і є найбільшими можливостями російського угруповання", – сказав Жданов. відео дня

Експерт зазначає, що 400 тисяч осіб у країні-агресорці Росії зможуть мобілізувати лише до кінця року.

"Так, вони оголосили мобілізацію, сьогодні навіть лунає цифра 400 тисяч, які начебто хочуть мобілізувати. Якщо вони і зможуть відмобілізувати таку кількість війська, то до кінця року", – вважає військовий експерт.

У той же час він додав, що якщо західні партнери і далі затримуватимуть допомогу Україні, то Росія може перегрупувати війська і підготувати нове угруповання для початку масштабнішого наступу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше топ-генерал зробив гучну заяву про війну в Україні. Командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Крістофер Каволі зазначив, що без підтримки Україна може програти. Росія не планує згортати свою агресію та не має наміру зупинятися лише на Україні, розповів американський генерал Крістофер Каволі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, коли у США схвалять пакет допомоги для України. Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій, заявив спікер Палати представників.

Нагадаємо, США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та технічного обслуговування F-16.

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