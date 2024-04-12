УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року": Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ

Альона Вороніна
12 квітня 2024, 20:28
Якщо Захід і далі затримуватиме допомогу Україні, то РФ може перегрупувати війська і підготувати нове угруповання для початку масштабнішого наступу.
'Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року': Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ
Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ/ колаж: Главред, Фото: колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.ru

Російські окупанти не здатні піти у масштабний наступ в Україні влітку цього року. Угруповання загарбників, яке сьогодні діє на окупованих територіях, не здатне на велику операцію.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.ua. За словами експерта, те, що зараз роблять на фронті загарбники, і є їхніми найбільшими можливостями.

"Якби Росія була спроможна сьогодні вести таку наступальну операцію, повірте, вони б її вели. Те, що ми спостерігаємо сьогодні на фронті, і є найбільшими можливостями російського угруповання", – сказав Жданов.

відео дня

Експерт зазначає, що 400 тисяч осіб у країні-агресорці Росії зможуть мобілізувати лише до кінця року.

"Так, вони оголосили мобілізацію, сьогодні навіть лунає цифра 400 тисяч, які начебто хочуть мобілізувати. Якщо вони і зможуть відмобілізувати таку кількість війська, то до кінця року", – вважає військовий експерт.

У той же час він додав, що якщо західні партнери і далі затримуватимуть допомогу Україні, то Росія може перегрупувати війська і підготувати нове угруповання для початку масштабнішого наступу.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше топ-генерал зробив гучну заяву про війну в Україні. Командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Крістофер Каволі зазначив, що без підтримки Україна може програти. Росія не планує згортати свою агресію та не має наміру зупинятися лише на Україні, розповів американський генерал Крістофер Каволі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, коли у США схвалять пакет допомоги для України. Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій, заявив спікер Палати представників.

Нагадаємо, США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та технічного обслуговування F-16.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов
Реклама

Головне за день

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

19:34 Синоптик
Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:42 Україна
РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:19 Україна
Всі головні новини

Популярне

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї 8376

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосіб 5296

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосіб

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразить 3669

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразить

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті 2784

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Останні новини

21:02

Фермери змушені знижувати ціни: в Україні стрімо дешевшає популярний овоч

20:33

Як правильно вирощувати огірки з насіння: хитрий фокус дасть стовідсотковий результатВідео

20:28

"Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року": Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ

19:58

Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України

19:34

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:30

Як часто потрібно міняти зубну щітку: правило, яке повинен знати кожен

19:10

Як Захід втратив усе за 30 роківПогляд

18:42

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:28

Як не угробити ваш телефон: хакер розкрив головні ознаки злому мобільногоВідео

Реклама
18:19

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:03

Сів і одразу вибух: у Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ ПрозороваВідео

17:52

"Маряться" війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України

17:47

Легендарний західний рок-гурт випустив кліп, знятий в Україні

17:20

Родом із СРСР: з чого має складатись справжній зефір - секрет на етикетціВідео

17:03

Ціни б'ють рекорди: в Україні різко подорожчала популярна ягода-ласощі

16:49

Стало гірше: популярному голлівудському акторові можуть ампутувати ногу

16:40

Чи можуть в Україні бути блекаути: міністр енергетики зробив тривожну заяву

16:39

"Маємо знати, скільки людей можна мобілізувати": Міноборони про електронний кабінет

16:22

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповалВідео

16:14

Вибух чуло все місто, почалась пожежа: росіяни скинули авіабомбу на СумиФото

Реклама
16:12

Джанабаєва показала доньку, що підросла, від МеладзеВідео

16:12

В'ялене м'ясо в домашніх умовах: як отримати ласощі, що тануть у роті

15:46

Чим потрібно мити лінолеум, щоб він блищав: розчин, який виручить усіх господинь

15:34

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

15:05

Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

15:00

Навіщо лікар ставить тимчасову пломбу: стоматолог розкрив, що відбувається із зубом

14:49

Травматичне випробування: ведучий проаналізував поведінку Влада Ями

14:40

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку

14:30

Лише люди з високим IQ побачать літеру на малюнку за 8 секунд: складна загадка

14:26

Як правильно обрізати грушу: садівники розкрили хитрий секрет багатого врожаюВідео

14:01

Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

13:35

Деякі є вдома майже у кожного: королівський садівник назвав найкорисніші рослини

13:14

Сумний Вільям повів старшого сина на матч

12:56

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:42

Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

12:38

Чим очистити каструлю всередині від накипу: спосіб, який допоможе господинямВідео

12:21

Переходити межу категорично не рекомендують: скільки сиру можна їсти в деньВідео

12:07

"Довіра до США під питанням": Сікорський дорікнув Штатам за затримку допомоги УкраїніВідео

11:59

Церковне свято 13 квітня: що не можна робити у поминальну суботу Великого посту

11:18

Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

Реклама
11:17

Платити за світло за потрійним тарифом: кого з українців змусять

11:14

"Солдатів вишкрібають звідусіль": РФ відправляє на війну в Україну Тихоокеанський флот

11:11

Причина досить бридка: звідки насправді на пляжі з'являється білий пісокВідео

10:44

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

10:38

Моніка Беллуччі вийшла у світ із бойфрендом-легендарним режисером

10:23

Що буде з організмом, якщо їсти насіння соняшнику зі шкіркою: відповідь вченихВідео

10:18

Розкішна Джолі вивела свою 15-річну доньку від Бреда Пітта у світ

10:05

Потужність перевищує 9 кілотонн: РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб

09:58

РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ та захопити нові території: ситуація на фронті

09:53

ООН видає гроші українцям: де і хто має право на допомогу

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти