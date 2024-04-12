Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України

Російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів, зазначив полковник Ееро Ребо.

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Росія продовжує вести активні бойові дії, попри великі втрати / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Незважаючи на значні втрати, Росія продовжує вести активні бойові дії. Водночас українські військові стикаються нестачею боєприпасів та втомлюються. Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, пише ERR.

За його словами, постійні важкі бої відбуваються переважно на Донецькому та Луганському напрямках. Полковник зазначив, що російські окупанти намагаються просунутися та здійснюють атаки бронетанковими підрозділами, користуючись поліпшенням погодних умов.

"Не дивлячись на втрати, РФ не втратила темп наступу і зберігає значну ініціативу", - сказав Ребо.

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Естонський поковник зауважив, що проблема України в тому, що від Заходу не надійшли очікувані поставки боєприпасів, а солдати втомлюються все більше.

"Однак наразі немає жодних ознак того, що в Україні відбувається незаплановане відведення військ чи відмова окремих підрозділів йти в бій", - зазначив він.

Ситуація на фронті - аналіз полковника

Ребо також проаналізувавситуацію на фронті. На Луганському напрямку російські окупанти просунулися на ділянці між Кремінною та Лиманом. Впродовж року там РФ втратила сотню одиниць бронетехніки, у тому числі танки.

За словами полковника, на Донецькому напрямку Росія зосереджується на захопленні Часомого Яру. Окупанти намагаються оточити місто або просунутися до його околиць. Проте українські захисники добре захищені всередині населеного пункту.

Також Ребо зауважив, що на півдні бої точаться поблизу Авдіївки та Мар'їнки, там росіяни просунулись до селища Первомайськ. Естонський полковник зазначив, що на Запорізькому і Херсонському напрямках ЗСУ утримують плацдарми, які постійно обстрілюють окупанти.

"На цьому напрямку неспокійно – постійно відбуваються різноманітні зіткнення", - додав він.

Полковник підсумував, що Збройні сили України перебувають у обороні, а російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти на Авдіївському напрямку змінили тактику, тепер вони використовують змішані штурми. Росіяни намагаються комбінувати атаки з використанням бронетехніки та піхоти.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська просунулися біля українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують їхнє просування в Кринках та на острові Великий Потьомкін.

Крім цього, підрозділи ЗСУ, що виконували бойові завдання на фронті від початку повномасштабного російського вторгнення, відправлять на відпочинок у рамках ротації. Також проводиться посилення бригад, що продовжують бойові завдання.

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