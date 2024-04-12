УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України

Руслана Заклінська
12 квітня 2024, 19:58
Російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів, зазначив полковник Ееро Ребо.
Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України
Росія продовжує вести активні бойові дії, попри великі втрати / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Незважаючи на значні втрати, Росія продовжує вести активні бойові дії. Водночас українські військові стикаються нестачею боєприпасів та втомлюються. Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, пише ERR.

За його словами, постійні важкі бої відбуваються переважно на Донецькому та Луганському напрямках. Полковник зазначив, що російські окупанти намагаються просунутися та здійснюють атаки бронетанковими підрозділами, користуючись поліпшенням погодних умов.

"Не дивлячись на втрати, РФ не втратила темп наступу і зберігає значну ініціативу", - сказав Ребо.

відео дня

Естонський поковник зауважив, що проблема України в тому, що від Заходу не надійшли очікувані поставки боєприпасів, а солдати втомлюються все більше.

"Однак наразі немає жодних ознак того, що в Україні відбувається незаплановане відведення військ чи відмова окремих підрозділів йти в бій", - зазначив він.

Ситуація на фронті - аналіз полковника

Ребо також проаналізувавситуацію на фронті. На Луганському напрямку російські окупанти просунулися на ділянці між Кремінною та Лиманом. Впродовж року там РФ втратила сотню одиниць бронетехніки, у тому числі танки.

За словами полковника, на Донецькому напрямку Росія зосереджується на захопленні Часомого Яру. Окупанти намагаються оточити місто або просунутися до його околиць. Проте українські захисники добре захищені всередині населеного пункту.

Також Ребо зауважив, що на півдні бої точаться поблизу Авдіївки та Мар'їнки, там росіяни просунулись до селища Первомайськ. Естонський полковник зазначив, що на Запорізькому і Херсонському напрямках ЗСУ утримують плацдарми, які постійно обстрілюють окупанти.

"На цьому напрямку неспокійно – постійно відбуваються різноманітні зіткнення", - додав він.

Полковник підсумував, що Збройні сили України перебувають у обороні, а російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти на Авдіївському напрямку змінили тактику, тепер вони використовують змішані штурми. Росіяни намагаються комбінувати атаки з використанням бронетехніки та піхоти.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська просунулися біля українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують їхнє просування в Кринках та на острові Великий Потьомкін.

Крім цього, підрозділи ЗСУ, що виконували бойові завдання на фронті від початку повномасштабного російського вторгнення, відправлять на відпочинок у рамках ротації. Також проводиться посилення бригад, що продовжують бойові завдання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Естонія російські війська війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

19:34 Синоптик
Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:42 Україна
РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:19 Україна
Всі головні новини

Популярне

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї 8376

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосіб 5296

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосіб

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразить 3669

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразить

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті 2784

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Останні новини

21:02

Фермери змушені знижувати ціни: в Україні стрімо дешевшає популярний овоч

20:33

Як правильно вирощувати огірки з насіння: хитрий фокус дасть стовідсотковий результатВідео

20:28

"Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року": Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ

19:58

Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України

19:34

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:30

Як часто потрібно міняти зубну щітку: правило, яке повинен знати кожен

19:10

Як Захід втратив усе за 30 роківПогляд

18:42

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:28

Як не угробити ваш телефон: хакер розкрив головні ознаки злому мобільногоВідео

Реклама
18:19

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:03

Сів і одразу вибух: у Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ ПрозороваВідео

17:52

"Маряться" війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України

17:47

Легендарний західний рок-гурт випустив кліп, знятий в Україні

17:20

Родом із СРСР: з чого має складатись справжній зефір - секрет на етикетціВідео

17:03

Ціни б'ють рекорди: в Україні різко подорожчала популярна ягода-ласощі

16:49

Стало гірше: популярному голлівудському акторові можуть ампутувати ногу

16:40

Чи можуть в Україні бути блекаути: міністр енергетики зробив тривожну заяву

16:39

"Маємо знати, скільки людей можна мобілізувати": Міноборони про електронний кабінет

16:22

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповалВідео

16:14

Вибух чуло все місто, почалась пожежа: росіяни скинули авіабомбу на СумиФото

Реклама
16:12

Джанабаєва показала доньку, що підросла, від МеладзеВідео

16:12

В'ялене м'ясо в домашніх умовах: як отримати ласощі, що тануть у роті

15:46

Чим потрібно мити лінолеум, щоб він блищав: розчин, який виручить усіх господинь

15:34

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

15:05

Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

15:00

Навіщо лікар ставить тимчасову пломбу: стоматолог розкрив, що відбувається із зубом

14:49

Травматичне випробування: ведучий проаналізував поведінку Влада Ями

14:40

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку

14:30

Лише люди з високим IQ побачать літеру на малюнку за 8 секунд: складна загадка

14:26

Як правильно обрізати грушу: садівники розкрили хитрий секрет багатого врожаюВідео

14:01

Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

13:35

Деякі є вдома майже у кожного: королівський садівник назвав найкорисніші рослини

13:14

Сумний Вільям повів старшого сина на матч

12:56

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:42

Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

12:38

Чим очистити каструлю всередині від накипу: спосіб, який допоможе господинямВідео

12:21

Переходити межу категорично не рекомендують: скільки сиру можна їсти в деньВідео

12:07

"Довіра до США під питанням": Сікорський дорікнув Штатам за затримку допомоги УкраїніВідео

11:59

Церковне свято 13 квітня: що не можна робити у поминальну суботу Великого посту

11:18

Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

Реклама
11:17

Платити за світло за потрійним тарифом: кого з українців змусять

11:14

"Солдатів вишкрібають звідусіль": РФ відправляє на війну в Україну Тихоокеанський флот

11:11

Причина досить бридка: звідки насправді на пляжі з'являється білий пісокВідео

10:44

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

10:38

Моніка Беллуччі вийшла у світ із бойфрендом-легендарним режисером

10:23

Що буде з організмом, якщо їсти насіння соняшнику зі шкіркою: відповідь вченихВідео

10:18

Розкішна Джолі вивела свою 15-річну доньку від Бреда Пітта у світ

10:05

Потужність перевищує 9 кілотонн: РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб

09:58

РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ та захопити нові території: ситуація на фронті

09:53

ООН видає гроші українцям: де і хто має право на допомогу

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти